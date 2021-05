Seničania sa zachránili vo Fortuna lige, v Európskej konferenčnej lige si zahrá Žilina

Slovenská Fortuna liga 2020/2021 vyvrcholila v piatok dvoma stretnutiami, ktoré rozhodli o zložení najvyššej domácej futbalovej súťaže a skompletizovali menoslov účastníkov spod Tatier v pohárovej Európe v ročníku 2021/2022.

Dva góly Maleca

Futbalistom Senice sa podarilo udržať vo FL, keď po utorkovom triumfe vo Zvolene nad Banskou Bystricou 2:1 tentokrát v domácom prostredí remizovala s rovnakým súperom 1:1. Seničanov v piatok poslal do vedenia Tomáš Malec, ktorý v prvom súboji strelil oba góly svojho tímu.

Banskobystričania v snahe urobiť niečo so stretnutím vyrovnali v 89. min s prispením domáceho stredopoliara Martina Gamboša, no druhý gól, ktorý by znamenal predĺženie, už nedosiahli. V ďalšom ročníku sa tak predstavia rovnako ako v sezóne 2020/2021 len v II. lige.

Posledná pohárová miestenka

Vo finále play-off o poslednú pohárovú miestenku boli favoriti domáci Žilinčania, no so Zlatými Moravcami prehrávali od 24. minúte 0:2 po zásahoch Filipa Balaja a Dávida Hrnčára. Ešte pred polčasovou prestávkou „šošoni“ vyrovnali, keď sa dvakrát presadil z pokutového kopu legionár Vahan Bičachčjan.

V druhej štyridsaťpäťminútovke gól nepadol, preto nasledovalo predĺženie. V ňom najtesnejší náskok pre domácich zariadil nigérijský útočník Taofiq Jibril a triumf si už Žilina ustrážila.

V nasledujúcom ročníku sa v pohárovej Európe predstavia štyri slovenské tímy. Majstrovský ŠK Slovan Bratislava čaká 1. kvalifikačné kolo Ligy majstrov, MŠK Žilina a FC Spartak Trnava v 1. kvalifikačnom kole noej Európskej konferenčnej ligy, FC DAC 1904 Dunajská Streda tiež v EKL v 2. kvalifikačnom kole.