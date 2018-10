Senicu čaká atraktívny duel s Dunajskou Stredou, v osemfinále Slovnaft Cupu Skalica vyzve Trenčín

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – V osemfinálovom 5. kole slovenskej futbalovej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2018/2019 dôjde na atraktívnu fortunaligovú konfrontáciu medzi FK Senica a FC DAC 1904 Dunajská Streda. Rozhodol o tom štvrtkový predpoludňajší žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.

V najlepšej „šestnástke“ sa črtá aj ďalší súboj mužstiev z najvyššej súťaže – MŠK Žilina a ŠKF iClinic Sereď však ešte musia zvládnuť šestnásťfinálové dohrávky na ihriskách 1. FC Tatran Prešov (hrá sa v Stropkove, pozn.), resp. FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.

Prihlásil sa rekordný počet mužstiev

Úradujúci slovenský šampión FC Spartak Trnava sa v osemfinále môže predstaviť na trávniku Podbrezovej. Predtým však ešte musí zvládnuť štvrtkový duel šestnásťfinálovej fázy na ihrisku druholigového Bardejova.

„Pri dnešnom žrebe už neplatilo územné rozdelenie na západ – východ. Jediný treťoligista v osudí FC Košice nastúpi doma proti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble,“ uviedol na webe slovnaftcup.sk vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav Richtárik, ktorého cituje aj web profutbal.sk: „Verím, že nás čakajú kvalitné stretnutia. V osudí sú až na ambiciózne Košice už len prvo- a druholigové tímy, takže rivalita bude vyššia. Prajem si, aby opäť prišlo na štadióny veľa ľudí.“

Richtárik ako riaditeľ Slovnaft Cupu vyslovil spokojnosť s aktuálnym ročníkom slovenskej pohárovej súťaže 2018/2019: „Zatiaľ určite áno, na zápasy chodí viac divákov než v minulosti, padá viac gólov, súťaž je atraktívna. Tento rok sa prihlásil rekordný počet, viac než 230 mužstiev. Jubilejný 50. ročník je úplne iný, finále by sa malo hrať na Národnom štadióne. Nezaznamenali sme žiadne extra problémy, ktoré by narúšali súťaž, naopak, dosiaľ to bola skôr oslava futbalu. Toto je dobrý smer.“

Niektoré zápasy pre vyťaženosť preložia

V tohtosezónnej edícii Slovnaft Cupu už neúčinkuje obhajca prvenstva ŠK Slovan Bratislava. „Belasí“ v 2. kole doplatili na neoprávnený štart stredopoliara Marina Ljubičiča (v tejto fáze súťaže už hral za Dunajskú Stredu, pozn.) a ich víťazstvo v Horných Orešanoch (2:0) sa napokon zmenilo na kontumačný triumf súpera (3:0).

Mimo hry je aj ďalší fortunaligista – neúspešný finalista z uplynulého ročníka MFK Ružomberok. Liptáci sa so súťažou rozlúčili v stredajšom šestnásťfinále po prehre na ihrisku druholigovej Skalice (1:4). Tá sa v osemfinále stretne s Trenčínom.

Osemfinále sa hrá na jeden zápas, oficiálnym hracím termínom je streda 24. októbra 2018, v prípade nerozhodného výsledku po 90 minútach rozhodne o postupujúcom rozstrel z 11 m. Niektoré stretnutia sa však zrejme preložia pre vyťaženosť fortunaligistov. S určitosťou to bude zápas 1. FC Tatran Prešov (II. liga)/MŠK Žilina – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (II. liga)/ŠKF iClinic Sereď, konfrontácia medzi Prešovom a Žilinou v rámci 4. kola Slovnaft Cupu je totiž na programe 23. októbra.

„Keďže Prešov sa so Žilinou stretne v dohrávke až 23. 10., logicky nebudú hrať ďalší zápas o deň neskôr. Určite ho však ešte odohrajú na jeseň,“ ozrejmil situáciu vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav Richtárik. Štvrťfinále Slovnaft Cupu 2018/19 je na programe až na jar 13. marca 2019, ale žreb sa uskutoční ešte na jeseň.