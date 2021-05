Sentiment slovenských firiem sa po vlaňajšom prepade na jar tohto roka zvýšil

Optimizmus podnikateľov sa zlepšuje. Index očakávaní firiem sa v porovnaní s októbrovým meraním zvýšil o 22,5 bodu na hodnotu mínus 22,1 bodov z možnej škály od plus 100 do mínus 100 bodov.

To naznačuje zlepšenie, ale zároveň potvrdzuje pretrvávajúce obavy z ďalšieho vývoja situácie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu ČSOB v spolupráci s agentúrou Datank na vzorke 400 podnikateľov a firiem na Slovensku.

Zlepšenie pandemickej situácie

„Slovenské firmy s nádejou pozerajú predovšetkým na zlepšenie pandemickej situácie. Prebiehajúca vakcinácia, popri dostatočnom záujme ľudí dať sa zaočkovať, im dáva lepšie vyhliadky do ďalších mesiacov. To by mohlo zlepšiť situáciu na strane dopytu a priniesť svetlo na konci tunela,“ hovorí hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

Práve čiastkový index vývoja dopytu sa v porovnaní s jeseňou zvýšil najvýraznejšie, a to o 48,4 bodu. Stále však zostáva na zápornej hodnote mínus 23 bodov. Zvýšenie dopytu v najbližších mesiacoch očakáva tretina firiem, zatiaľ čo pokles dopytu v budúcom kvartáli predpokladá takmer 55 % firiem.

Zachovanie podnikania

Zachovať podnikanie v súčasnom rozsahu plánuje pre obdobie najbližších 12 mesiacov 69 % firiem, čo je oproti jeseni nárast o 11 bodov. O obmedzení, prerušení alebo ukončení podnikania uvažuje 15 % podnikateľov.

Iba 28 % živnostníkov a zástupcov malých či stredných firiem očakáva, že ich investície v tomto roku budú vyššie ako v minulom roku. Menší objem investícií ako v minulom roku hlásilo na konci marca 66 % živnostníkov a firiem.

Najpesimistickejšia skupina

Hodnotenie ekonomickej situácie sa líši medzi jednotlivými oblasťami podnikania. Najpesimistickejšou skupinou sú firmy podnikajúce v oblasti ubytovania, stravovania a pohostinstva, kde prejavuje nespokojnosť s ekonomickou situáciou až 97 % opýtaných.

Na opačnom konci rebríčka sú firmy podnikajúce v oblasti administratívy a v oblasti profesných, vedeckých a technických činností.

Desatina firiem sa domnieva, že sa im už nepodarí nikdy vrátiť biznis do pôvodných koľají, pričom vyššie zastúpenie majú najmenšie podniky a živnostníci. V priemere každá tretia firma predpokladá, že návrat príde do pol roka a ďalšia štvrtina firiem očakáva návrat do jedného roka. Na viac ako rok to odhaduje 29 % opýtaných.

Ocenili by odpustenie daní

Opýtaní sa zhodujú na tom, že realita sa bude odvíjať od ďalších opatrení a pomoci zo strany štátu. Štvrtina firiem by v kríze ocenila priamu finančnú podporu zo strany štátu, 17 % zníženie sociálnych a 13 % zdravotných odvodov.

Necelá desatina firiem by ocenila odpustenie daní. Na druhom konci je odklad splátok, ktorý by ako pomoc uvítali už len 3 % opýtaných. Desatina respondentov tvrdí, že už im nepomôže nič a buď končia s podnikaním alebo firmu predávajú.