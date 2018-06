Senzácia na Roland Garros, Cecchinato vyradil Djokoviča

PARÍŽ 5. júna (WebNoviny.sk) – Taliansky tenista Marco Cecchinato bude súperom Rakúšana Dominica Thiema v semifinále dvojhry mužov na grandslamovom Roland Garros v Paríži.

Cecchinato v druhom utorkovom štvrťfinále senzačne zdolal niekdajšiu svetovú jednotku Srba Novaka Djokoviča za 3:26 h 6:3, 7:6 (4), 1:6, 7:6 (11). Cecchinato v dramatickom tajbrejku štvrtého setu premenil štvrtý mečbal, keď predtým odvrátil tri setbaly favorizovaného súpera a nasadenej dvadsiatky turnaja.

Nádherný pocit

Dvanásťnásobný grandslamový šampión Djokovič nevyužil šancu postúpiť do 32. semifinále na GS, čím by sa osamostatnil na druhej priečke historického poradia pred Jimmym Connorsom (31) a za Rogerom Federerom(43).

Cecchinato zahral 54 víťazných úderov, urobil aj 41 nevynútených chýb. Djokovič si pomohol „len“ 38 winnermi popri 41 nevynútených chybách. Víťaz 4-krát brejkol zdolaného hráča, Djokovič využil 6 zo 17 príležitostí na prelomenie súperovho podania.

„Bol to pre mňa životný zápas. Emocionálne to bolo nesmierne náročné hrať proti takému šampiónovi, akým je Djokovič. Snažil som sa predvádzať svoj tenis a nakoniec to vyšlo. Vravel som si od začiatku, že nemám čo stratiť. Začalo sa mi dariť a postupne som začal veriť, že by som mohol zvíťaziť. Je to nádherný pocit, keď sa všetka tvrdá práca začne vyplácať a premietne sa do takého veľkého víťazstva,“ uviedol Marco Cecchinato v prvom televíznom rozhovore na Eurosporte.

V Paríži chytil životnú formu

Až 72. hráč svetového rebríčka, 25-ročný Cecchinato sa stal renkingovo najnižšie postaveným semifinalistom na parížskej antuke od roku 1999. Vtedy sa do najlepšej štvorky prebojoval aj Rus Andrej Medvedev, v tom čase 100. hráč svetového počítačového poradia. Až do Roland Garros 2018 Cecchinato nevyhral v hlavnej súťaži na tzv. Majors ani jeden zo štyroch zápasov, V Paríži však chytil životnú formu a po piatom víťazstve v rade si zahrá o postup do finále.

V stredu odohrajú zostávajúce dva štvrťfinálové súboje dvojhry mužov: Rafael Nadal (Šp.-3) – Diego Schwartzman (Arg.-11) a Marin Čilič (Chor.-3) – Juan Martín Del Potro (Arg.-6).