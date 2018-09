Serena po hladkom víťazstve nad vlastnou sestrou Venus postúpila do osemfinále

NEW YORK 1. septembra (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Serena Williamsová postúpila do osemfinále po hladkom víťazstve 6:1, 6:2 v 3. kole dvojhry nad vlastnou sestrou Venus Williamsovou na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. Bol to ich tridsiaty vzájomný súboj, slávnejšia Serena vedie 18-12.

Po šestnásty raz si zmerali sily na turnaji „veľkej štvorky“, zápas však nepriniesol drámu a úrovňou nenadchol. Bola to jednostranná záležitosť 36-ročnej Sereny, ktorá prevýšila o 15 mesiacov staršiu sestru 34-14 vo víťazných úderoch a 10-1 v esách. Ako to býva v súbojoch oboch sestier zvykom, Serena s meravou tvárou odohrala všetky výmeny a netešila sa ani po premenenom mečbale.

Šesťnásobná šampiónka S. Williamsová postúpila medzi 16 najlepších vo Flushing Meadows už po sedemnásty raz. V osemfinále ju čaká Estónka Kaia Kanepiová, ktorá v 1. kole vyradila svetovú jednotku Rumunku Simonu Halepovú.

„Som rada, že mám tento zápas už za sebou. Vždy keď nastúpime proti sebe, je jedno či vyhrám alebo prehrám, teším sa na koniec stretnutia,“ uviedla Serena Williamsová.

„Myslím si, že tak dobre ešte proti mne nehrala,“ dodala Venus s dôvetkom: „Zároveň si nemyslím, že som urobila veľa chýb, no ona urobila takmer všetko správne.“

V zostávajúcich piatkových stretnutiach 3. kola sa rovnako tešili z víťazstiev favoritky. Ďalej postupuje obhajkyňa titulu domáca Sloane Stephensová, ktorá v dvoch setoch 6:3, 6:4 vyradila bývalú svetovú jednotku a dvojnásobnú newyorskú finalistku Bielorusku Viktoriu Azarenkovú. V ďalšom kole ju čaká víťazka nedávneho turnaja v Cincinnati Belgičanka Elise Mertensová.

Z postupu do osemfinále sa raduje aj miestna finalistka z roku 2016 Češka Karolína Plíšková, ktorú v súboji o postup do štvrťfinále vyzve Ashleigh Bartyová z Austrálie. Nezaváhala ani sedmička turnaja Ukrajinka Elina Svitolinová, v osemfinále sa stretne s Lotyškou Anastasijou Sevastovovou.