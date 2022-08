Serena Williamsová sa rozlúči s tenisom. Odpočítavanie konca sa začalo, vraví (foto)

Americká tenistka Serena Williamsová v utorok oznámila, že „sa začalo odpočítanie“ konca jej hráčskej kariéry. Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka uviedla, že je pripravená odísť z vrcholového tenisu, aby sa mohla sústrediť na ďalšie dieťa a svoje obchodné aktivity.

Posledný zápas možno odohrá už čoskoro

V stĺpčeku, ktorý v utorok zverejnil magazín Vogue ani v príspevku na Instagrame bližšie nešpecifikovala, kedy by mala odohrať svoj posledný zápas v kariére. Podľa agentúry AP to vyznelo tak, že by to mohlo byť počas blížiaceho sa grandslamového turnaja US Open, ktorý sa v New Yorku začne 29. augusta.

„V živote nadíde chvíľa, keď sa musíme rozhodnúť ísť iným smerom. Ten moment je vždy ťažký, keď niečo tak milujete. Bože, tenis mám tak rada… Ale teraz sa začalo odpočítavanie. Musím sa sústrediť na pozíciu matky, na svoje duchovné ciele a konečne chcem objaviť inú, ale rovnako vzrušujúcu Serenu. Týchto pár týždňov si vychutnám,“ uviedla na Instagrame Serena, ktorá 26. septembra oslávi 41. narodeniny.

Najťažšia vec v živote

V magazíne Vogue zasa uviedla, že nemá rada slovo „dôchodok“ a v súvislosti s ďalšou etapou života radšej uprednostňuje označenie „vývoj od tenisu k iným veciam, ktoré sú pre mňa dôležité“.

„Cítim veľkú bolesť. Je to tá najťažšia vec, akú som si kedy dokázala predstaviť. Nenávidím to. Nenávidím, že musím byť na tejto križovatke. Želám si, aby to bolo pre mňa ľahké, ale nie je. Som na roztrhanie: nechcem, aby to skončilo, ale zároveň som pripravená na to, čo bude ďalej,“ poznamenala Serena Williamsová.