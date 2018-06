Aktualizované: Serena Williamsová odstúpila z turnaja Roland Garros, Šarapovová ide do štvrťfinále bez boja

aktualizované 4. júna 16:36

PARÍŽ 4. júna (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Serena Williamsová odstúpila z grandslamového turnaja Roland Garros. Dôvodom je svalové zranenie, ktorého jej znemožňuje podávať. Informovala o tom na tlačovej konferencii.

Je náročné vzdať sa bez boja

V osemfinálovom stretnutí dvojhry sa mala predstaviť v súboji proti Ruske Márii Šarapovovej, ktorá tak bez boja postúpila medzi najlepšiu osmičku.

„Na zápas proti Marii som sa veľmi tešila. Je to veľmi náročné vzdať sa bez boja, najmä keď som podstúpila toho veľa, aby som sa vrátila do súťažného tenisu. Sľúbila som však všetkým ľuďom okolo seba, že musím byť aspoň na 60 % zdravá, ak chcem hrať, a to teraz nie som,“ uviedla Serena Williamsová na tlačovej konferencii v Paríži.

Nad Wimbledonom otáznik

Serena sa na RG predstavila po ročnej odmlke spôsobenej tehotenstvom, 1. septembra 2017 sa stala mamou dcérky Alexis Olympie. Celkovo si trojnásobná parížska šampiónka (2002, 2013, 2015) zahrala na turnaji „veľkej štvorky“ po 16 mesiacoch. Napokon pri jej mene zostane ako konečná osemfinále.

„Chcela som si vyskúšať, čo dokážem. Doteraz sa mi darilo, cítila som sa lepšie a lepšie aj po fyzickej stránke. Verím, že sa čoskoro uzdravím a na obľúbenej tráve sa mi bude dariť. Doteraz však nepoznám výsledky testov, čiže neviem, či stihnem Wimbledon,“ dodala Serena Williamsová aj podľa BBC Sport.