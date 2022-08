Medvedev, Murray aj Serena na US Open pokračujú. Tsitsipas a Halepová senzačne vypadli už v prvom kole (video)

Ruský tenista Daniil Medvedev úspešne vykročil za obhajobou prvenstva na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny – US Open v New Yorku.

V pondelňajšom dueli 1. kola dvojhry zvíťazil nad Američanom ruského pôvodu Stefanom Kozlovom v troch setoch 6:2, 6:4, 6:0. V ďalšom kole Medvedev natrafí na Francúza Arthura Rinderknecha.

„V stredu musím byť čo najlepší a pokúsim sa to zvládnuť,“ povedal 26-ročný rodák z Moskvy. Triumf na US Open sa naposledy podarilo obhájiť Švajčiarovi Rogerovi Federerovi, ktorý na podujatí triumfoval päťkrát po sebe v rokoch 2004-2008.

Tsitsipasa zdolal kvalifikant

V singlovom „pavúku“ už nepokračuje turnajová „štvorka“ – Grék Stefanos Tsitsipas. Ten nestačil na kolumbijského kvalifikanta Daniela Elahiho Galána a podľahol mu 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.

Do 2. kola naopak postúpil i Brit Andy Murray, ktorý turnaj vo Flushing Meadows vyhral presne pred desiatimi rokmi. Tridsaťpäťročný rodák z Glasgowa zvíťazil nad 24. nasadeným Argentínčanom Franciscom Cerundolom 7:5, 6:3, 6:3. Keď po stretnutí dostal otázku týkajúcu sa jeho triumfu na US Open v roku 2012, odvetil: „Zdá sa mi, že je to už dávno. Odvtedy sa v mojej kariére udialo mnoho.“

Halepová nestačila na Snigurovú

V ženskej časti turnaja sa zrak mnohých upieral na skúsenú Američanku Serenu Williamsovú, keďže v ostatných dňoch sa šírili správy, že turnaj US Open by mohol predstavovať jej rozlúčku s profesionálnou kariérou.

Po tom, ako zdolala čiernohorskú súperku Danku Koviničovú 6:3, 6:3, odmietla povedať, či toto podujatie bude jej posledné. „Budem naďalej nejasná, pretože človek nikdy nevie,“ povedala o necelý mesiac 41-ročná Serena, ktorá v ďalšom kole nastúpi proti turnajovej dvojke – Estónke Anett Kontaveitovej.

Starosti s 2. kolom dvojhry už odpadli Rumunke Simone Halepovej. Niekdajšia svetová jednotka a siedma nasadená hráčka nestačila v 1. kole na 20-ročnú Ukrajinku Dariu Snigurovú a prehrala 2:6, 6:0, 4:6.