Serena Williamsová postúpila do desiateho wimbledonského finále v kariére, vyradila Nemku Görgesovú

LONDÝN 12. júla (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Serena Williamsová sa stala druhou finalistkou ženskej dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny vo Wimbledone (2.-15. júla, celková dotácia 34 miliónov libier, tráva).

Štyri hry v rade

V semifinálovom súboji zdolala trinástu nasadenú Nemku Juliu Görgesovú 6:2, 6:4. Víťazka stretnutia má už teraz istotu zisku 1300 bodov do rebríčka WTA a na konto jej s určitosťou pribudne prémia vo výške 1 125 000 libier. Zdolaná súperka si pripíše 720 bodov a dostane prémiu 562 000 libier. V sobotňajšom finále nastúpi Serena Williamsová proti ďalšej nemeckej tenistke Angelique Kerberovej.

Görgesová v doterajších troch vzájomných dueloch nikdy nezískala ani jeden set, ale na začiatku úvodného dejstva wimbledonského semifinále držala krok so skúsenejšou súperku. Tvrdým úderom Williamsovej však odolávala iba do stavu 2:2. Od tohto momentu získala sedemnásobná šampiónka z londýnskej trávy štyri hry v rade a prvý set ovládla jasne 6:2, pričom ho uzavrela pri podaní nemeckej tenistky.

Druhé dejstvo malo podobný priebeh. Julia Görgesová opäť dokázala sekundovať americkej protivníčke iba do štvrtého gemu, keď bolo skóre 2:2. Potom Serena Williamsová úspešne zvládla tri gemy v rade a Nemku so šťastím brejkla, keď jej pomohla páska.

Je to šialené

Za stavu 5:2 sa zdalo byť rozhodnuté, no Görgeosová duel ešte zdramatizovala. Nasadenej 25-ke zobrala podanie a pri vlastnom servise mohla vyrovnať na 5:5. Kľúčový moment však nezvládla a Williamsová vyhrala druhý set pomerom 6:4.

„Je to šialené. Ani neviem, ako sa mám cítiť. Vôbec som to neočakávala po tom, ako som sa vrátila po dlhej pauze. Išla som do zápasu s tým, že nemám čo stratiť, a tak sa cítim uvoľnene a užívam si každý moment. Proti Kerberovej som hrala už dvakrát vo finále grandslamu. Je veľmi dobrá hráčka a obzvlášť na tráve,“ povedala Serena Williamsová v rozhovore krátko po skončení zápasu.

Životný výsledok

Serena Williamsová postúpila už do svojho tridsiateho grandslamového finále v kariére, v anglickej metropole sa jej to podarilo desiaty raz. V predošlých 29 prípadoch dosiahla 23 víťazstiev a na konte má až sedem wimbledonských prvenstiev.

Rovnaký počet nazbierala na Australian Open, šesťkrát ovládla US Open a trikrát Roland Garros. Julia Görgesová dosiahla vo veku 29 rokov životný výsledok na podujatiach „veľkej štvorky“. Pri predchádzajúcich 41 účastiach nikdy neprešla cez štvrté kolo a v Londýne si vytvorila postupom do semifinále kariérne maximum.

Wimbledon – dvojhra žien – semifinále:

štvrtok:

Serena Williamsová (USA-25) – Julia Görgesová (Nem.-13) 6:2, 6:4 za 70 minút