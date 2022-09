Serena Williamsová zvažuje odchod do športového dôchodku, sestra Venus ju však presviedča na pokračovanie

Serena Williamsová nevylučuje, že sa v budúcnosti ešte predstaví v súťažnom kolotoči. Čoskoro 41-ročná Serena si naposledy zahrala na nedávnom grandslamovom turnaji US Open.

Odchod do športového dôchodku

Pred podujatím naznačila svoj odchod zo scény, no po skončení US Open nepotvrdila, či naozaj odchádza do „športového dôchodku“. Referuje o tom web španielskeho denníka Marca.

Držiteľka 23 grandslamových prvenstiev sa vo Flushing Meadows prebojovala do 3. kola dvojhry a po boku staršej sestry Venus sa predstavila i v úvodnom kole ženskej štvorhry.

A práve Venus Williamsová sa snaží vyvíjať tlak na Serenu a presvedčiť ju na pokračovanie. „Ona ešte neskončila. Snaží sa ma dostať a ja jej vravím ´nie´,“ povedala Serena.

Láska k tenisu

Naznačila však, že by sa v budúcnosti ešte mohla objaviť na profiokruhu. „Človek nikdy nevie, ale Tom Brady začal naozaj skvelý trend,“ podotkla, pričom narážala na legendárneho hráča amerického futbalu, ktorý vo februári oznámil koniec kariéry, ale neskôr sa opäť pripojil k tímu Tampa Bay Buccaneers.

Serena Williamsová tvrdí, že láska k tenisu z nej nevyprchá. „Tenis mi dal mnoho a mám pocit, že neexistuje možnosť, že by som sa v budúcnosti nejakým spôsobom nevenovala tenisu. Ešte neviem, akým spôsobom, ale viem, že tento šport veľmi milujem. Milujem na ňom všetko. Predstavuje v mojom živote také svetlo, ktoré si chcem udržať,“ skonštatovala rodáčka z Michiganu.