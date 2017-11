Sergio Agüero sa stal najlepším strelcom Manchester City v histórii, nastrieľal 178 gólov

BRATISLAVA 2. novembra (WebNoviny.sk) – Kanonierske kvality Sergia Agüera už majú aj historický rozmer. Dvadsaťdeväťročný argentínsky útočník nastrieľal v službách Manchestru City 178 gólov, čo je klubový rekord.

Pomohol k postupu v Lige majstrov

Presným zásahom do siete domáceho Neapola v stredajšom súboji skupinovej fázy Ligy majstrov (hostia zvíťazili 4:2) sa Agüero o jeden gól dostal pred Erica Brooka. Jeho rekordný zápis bol starý 78 rokov. Radosť Agüera z gólu bola o to väčšia, že pomohol k postupu Citizens do vyraďovacej časti Ligy majstrov.

Aktuálny líder Premier League má na čele F-skupiny zo štyroch zápasov plný počet 12 bodov so skóre 12:3 a náskok 3 bodov pred ukrajinským Šachtarom Doneck.

„Som šťastný a vážim si tento moment. Tím ma výrazne podporil a to isté platí aj o fanúšikoch a celom realizačnom tíme. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli dosiahnuť toto číslo. Užívam si tieto chvíle,“ vravel Sergio Agüero v rozhovore pre BT Sport2.

Najslávnejší gól na konci sezóny

Agüero potreboval na 178 gólov v drese ManCity 264 zápasov. Svoju streleckú históriu v menej slávnom z dvoch manchesterských klubov začal písať v auguste 2011, keď dvakrát skóroval proti Swansea. Jeho najslávnejší gól prišiel na samom konci debutovej sezóny 2011/2012, keď v 94. min súboja proti Queens Park Rangers zabezpečil City prvý anglický ligový titul po 44 rokoch.

Agüero je najlepší strelec Premier League pochádzajúci mimo Európy a sto gólov v elitnej súťaži na Britských ostrovoch nastrieľal skôr, ako ktorýkoľvek iný hráč s výnimkou Alana Shearera. V historickej tabuľke strelcov Premier League so 129 zásahmi mu aktuálne patrí 12. priečka.