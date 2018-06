Sergio Ramos je idiot, reagoval Firmino na reči o pote a chrípke

VIEDEŇ 7. júna (WebNoviny.sk) – Reakcia kapitána Realu Madrid Sergia Ramosa na obvinenia, že svojim zákrokom vo finále futbalovej Ligy majstrov úmyselne vyradil oporu FC Liverpool Mohameda Salaha, a navyše zranil aj brankára Lorisa Kariusa neostala bez odozvy. Španielsky obranca vo svojej obhajobe uviedol, že už chýba iba tvrdenie, že svojim potom spôsobil chrípku Robertovi Firminovi.

Bez komentára

Brazílsky útočník nenechal detinské vyhlásenie bez povšimnutia. „Radšej by som to nekomentoval. Myslím si si, že jeho pohľad na vec vychádza z faktu, že jeho tím zvíťazil. No zároveň je idiot, ale to je v poriadku,“ povedal bez servítky Firmino pred nedeľňajším prípravným zápasom Brazílie s domácim Rakúskom.

Sergio Ramos a Salah sa dostali do súboja v prvom polčase finále LM. Po ňom musel kanonier „The Reds“ odísť do šatní pre problémy s ramenom. Ohrozená je aj jeho účasť na MS v Rusku. Opakované televízne zábery tiež odhalili, že Ramos zasiahol do hlavy brankára Kariusa, ktorý potom hrubými chybami „daroval“ dva góly Realu.

Výrok o pote

Nedávno sa objavili správy, že lekári po vyšetrení dospeli k záveru, že 24-ročný nemecký gólman si z incidentu odniesol otras mozgu. Podľa odborníkov je vysoká pravdepodobnosť, že práve ten stál za jeho výpadkami v zápase.

Ramos v reakcii uviedol, že Salah mohol pokračovať, ak by si nechal pichnúť injekciu. Zároveň dodal výrok o pote a chrípke. Informácie zverejnil Sky Sports.