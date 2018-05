Sergio Ramos sa pustil do UEFA, nie je spokojný s Kyjevom ako dejiskom finále Ligy majstrov

KYJEV 25. mája (WebNoviny.sk) – Kapitán futbalového klubu Real Madrid Sergio Ramos kritizuje Európsku futbalovú úniu (UEFA) za výber ukrajinského Kyjeva za dejisko finálového duelu Ligy majstrov.

„Dostať sa do niektorých krajín je oveľa zložitejšie ako do iných,“ povedal v piatok na tlačovej konferencii. „Som si istý, že mnohí fanúšikovia by uvítali, keby sa tento zápas hral bližšie k ich domovu. Uľahčilo by to cestovanie. UEFA by pri výbere finálového dejiska mala brať tento fakt do úvahy,“ povedal 32-ročný defenzívny pilier Realu Madrid.

Približne tisíc fanúšikov „bieleho baletu“ vrátilo svoj kúpený lístok na zápas pre zrušené lety. Finále Ligy majstrov medzi Realom Madrid a FC Liverpool je na programe v sobotu 26. mája o 20.45 SELČ.