Seriál Emily in Paris spája ikonický štýl a inovatívne technológie od Samsungu

Netflix a Samsung v druhej sérii obľúbeného seriálu spojili krásu Paríža s najnovšími módnymi vychytávkami, tentoraz aj v oblasti technológií.

Seriál Emily in Paris sa na Netflixe stal hitom a vyslúžil si aj nominácie na ceny Emmy. Tesne pred Vianocami sa jeho fanúšikovia dočkali druhej série, ktorá okrem modernej oslavy ikonického parížskeho štýlu ukazuje to najlepšie z dnešných prémiových technológií v spolupráci so spoločnosťou Samsung.

Prvá séria pozvala divákov nahliadnuť do francúzskej módy a kultúry. Preniesla ich do mesta na Seine cez krásne scény a typicky parížske postavy, čo tiež prispelo k úspechu seriálu spolu s medzinárodným obsadením. K výrazným postavám patrí aj Sylvie Grateau, šéfka hlavnej postavy Emily a riaditeľka luxusnej marketingovej agentúry Savoir. Hrá ju ambasádorka Samsungu Philippine Leroy-Beaulieu.

Foto: Samsung

Postava Sylvie stelesňuje skutočne štýlovú autoritu. Je skvelá vo svojej práci, silná, dominantná a „chic“ bez námahy. Stala sa jednou z najrozpoznateľnejších a najobľúbenejších postáv prvej série seriálu.

V druhej sérii sa Sylvie snaží držať krok so svojím osobným aj profesionálnym životom s pomocou štýlového a rýchleho smartfónu Samsung Galaxy Z Flip 5G, s ktorým udržiava Emily a zvyšok agentúry neustále v strehu.

Sylvie však nie je jediná, kto môže ťažiť z pôvabu Galaxy Z Flip 5G. So spustením druhej série priniesli Samsung a Netflix kultový štýl a inovatívne technológie fanúšikom Emily in Paris prostredníctvom komplexnej kampane. Zahŕňala offline reklamy, obsah na sociálnych sieťach a u influencerov, ako aj TikTok filter, s ktorým si fanúšikovia mohli užiť seriál novým spôsobom, cez objektív Galaxy Z Flip 5G. Ten im umožnil stať sa hlavou postavou na ich vlastnom animovanom plagáte v štýle Emily in Paris. Filter pred nimi roztvorí telefón, čím ich umiestni priamo pod ikonu Paríža – Eiffelovu vežu.

„V Samsungu sme neustále na tepe kreativity a inovácií. Sme nadšení zo spolupráce s Netflixom na druhej sérii ich seriálového hitu Emily in Paris. Sylvie narába s Galaxy Z Flip 5G presne tak, ako to tomuto zariadeniu pristane. Tešíme sa na ďalšie prehĺbenie tohto partnerstva,“ hovorí Benjamin Braun, marketingový riaditeľ Samsung pre Európu.

Foto: Samsung

Najnovšia línia prémiových produktov Samsungu ukazuje schopnosť značky kombinovať inovácie so štýlom. V seriáli Emily in Paris to dokazujú:

Galaxy Z Flip 5G: Inovatívny skladací telefón vyvinuli pre trendsetterov a pre ľudí, ktorí radi robia viac vecí naraz a chcú jednoducho prejsť od fotenia perfektnej selfie k posielaniu dôležitých e-mailov alebo si na cestách pozrieť najnovšiu epizódu seriálu.

Galaxy Watch3: Štýlové a funkčné hodinky umožňujú sledovať všetky dôležité zdravotné ukazovatele rovno na zápästí. Aj na obyčajnej prechádzke sa môžete cítiť ako na móle.

Serif: Jedinečný televízor spája výrazný dizajn a až prekvapujúco kvalitný obraz do zážitku z pozerania. Akoby ste sa naozaj prechádzali cez Musée D’Orsay.

Sero: Revolučný Sero TV je celosvetovo prvý dizajnový televízor, ktorý umožňuje hladko prechádzať medzi horizontálne a vertikálne otočeným obsahom. Čiže môžete na ňom jednoducho pozerať aj Netflix, aj obsah sociálnych sietí z mobilu.

Bespoke Cube: Kompaktná multifunkčná chladnička je riešením, ktoré doma jednoducho umiestnite kdekoľvek. Dlhšie čerstvé udrží čokoľvek od vína po kozmetiku.

Bespoke Fridge Freezer: Modulárna mraznička prinesie do vášho domova inovatívne technológie, ktoré sa prispôsobia vašim potrebám.

Druhú sériu seriálu Emily in Paris môžete na Netflixe pozerať od 22. decembra 2021. Streamovacia služba už potvrdila aj nakrúcanie 3. a 4. série.

Foto: Samsung

