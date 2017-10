Seriál pretekov F1 sa presúva do Suzuky, Vettel stále verí v zisk titulu

SUZUKA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Týždeň po Veľkej cene Malajzie sa seriál majstrovstiev sveta formuly 1 presúva v rámci Ázie do japonskej Suzuky, kde sa uskutoční šestnáste podujatie tejto sezóny.

Hamilton má lepšiu formu ako Vettel

Do uzavretia ročníka zostáva ešte päť pretekov, lídrom šampionátu je naďalej Lewis Hamilton. Brit jazdiaci vo farbách Mercedesu v malajzijskom Sepangu zvýšil náskok pred Nemcom Sebastianom Vettelom z Ferrari na 34 bodov a udrieť môže aj v Suzuke.

Hamilton má po letnej prestávke lepšiu formu ako jeho rival, zo štyroch veľkých cien vyhral tri. „Ešte sa necítim pohodlne. Chcem vyhrať titul a pokiaľ to nesplním, budem na to tlačiť. V doterajšom priebehu ste mohli vidieť, že na niektorých okruhoch máme lepšie auto ako ostatní. Tiež sa stalo, že sme neboli najrýchlejší, ale dokázali sme zvíťaziť. Keď si sezónu zoberiete ako celok, máme na konte najviac kvalifikačných víťazstiev, vedieme v oboch šampionátoch a sme stále najlepší. Tvrdo pracujeme, aby sme to potvrdili,“ cituje Hamiltona portál Sky Sports.

V nedeľu by malo byť sucho

Ferrari premrhalo potenciál z posledných dvoch pretekov, v Singapure bol monopost SF70H očividne najlepší a v dobrom svetle sa javil aj v Malajzii. Vettel z možných 50 bodov vyťažil len 12 a jeho cesta za piatym titulom majstra sveta sa skomplikovala.

„Stále verím, že máme šancu. V ostatných dvoch rokoch sme sa v Suzuke trápili, ale tentoraz to môže byť iné. Som si istý, že tu budeme mať silné auto. Pred nami je ešte päť pretekov, finálny výsledok závisí aj od toho, ako sa bude dariť našim súperom,“ uviedol Vettel pre oficiálnu stránku Ferrari.

Piloti na okruhu v Suzuke budú môcť použiť stredne tvrdé, mäkké a supermäkké pneumatiky Pirelli. Podmienky na trati sa budú počas víkendu meniť, v piatok a sobotu sa očakávajú zrážky, v nedeľu by už malo byť sucho. Najvyššia teplota vystúpi na 26°C. Sobotňajšia kvalifikácia štartuje o 8.00 h SELČ, nedeľňajšie preteky o hodinu skôr. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Japonska odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Japonska:

Dejisko: okruh Suzuka

Dĺžka okruhu: 5807 m

Dĺžka pretekov: 307,471 km (53 okruhov)

Divácka kapacita: 155 000 divákov

Minuloročný víťaz: Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Kimi Räikkönen (Fín.) McLaren 1:31,540 min (2005)

Najviac víťazstiev – jazdec: 6 – Michael Schumacher (1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004)

Najviac víťazstiev – tím: 9 – McLaren

Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov VC Japonska

ročníky 2007 a 2008 sa uskutočnili vo Fudži

2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2012 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2011 Jenson Button (V. Brit.) McLaren

2010 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2009 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2008 Fernando Alonso (Šp.) Renault

2007 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren

Poradie MS (po 15 z 20 pretekov):

1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 281 bodov, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 247, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 222, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 177, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 138, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 93

Pohár konštruktérov:

1. Mercedes 503 bodov, 2. Ferrari 385, 3. Red Bull 270, 4. Force India 133, 5. Williams 65, 6. Toro Rosso 52