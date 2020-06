Serie A sa reštartuje duelom medzi FC Turín a Parmou, hrať sa bude takmer každý deň

Duel medzi tímami FC Turín a AC Parma bude prvým v talianskej Serie A po viac ako trojmesačnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Vedenie súťaže práve tento duel naplánovalo na 20. júna, kedy sa obnoví najvyššia talianska súťaž. Serie A by mala vyvrcholiť 2. augusta a dovtedy je v pláne hrať takmer každý deň.

Reštart súťaže je aktuálne naplánovaný bez účasti divákov na tribúnach, no vedenie talianskeho futbalu posudzuje rôzne možnosti, ako od júla dostať do hľadiska aspoň obmedzené množstvo priaznivcov.

Najviac tristo osôb na zápase

„Dostať fanúšikov na tribúny je niečo, po čom túžim z celého srdca. Je nemysliteľné, aby na štadiónoch pre 60-tisíc ľudí sa nenašlo miesto aspoň pre malé percento fanúšikov, ak budú dodržané všetky prísne predpisy,“ povedal prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Gabriele Gravina.

Na základe 40-stranového dokumentu, ktorý stanovuje rôzne podmienky reštartu Serie A od 20. júna, budú tímy na zápasy nastupovať v rôznych časoch a celkový počet osôb na jednotlivých zápasoch bude limitovaný na 300. Do tohto limitu sa rátajú aj hráči, členovia realizačného tímu, obslužný personál či novinári.

V rovnaký deň ako spomenutý duel medzi Turínom a Parmou sa na základe zverejneného nového rozpisu uskutoční aj súboj Hellas Verona – Cagliari, o deň neskôr Atalanta Bergamo privíta Sassuolo a Inter Miláno si zmeria sily so Sampdoriou Janov.

Dohrávka národného pohára

Vedenie súťaže pri príprave nového harmonogramu vtesnalo 124 duelov Serie A do 43 dní. Väčšina z nich sa bude konať podvečer po 17.00 h, aby sa futbalisti vyhli letným horúčavám.

Lídrom súťaže je Juventus Turín, ktorý má v tabuľke len jednobodový náskok pred Laziom Rím. Vzájomný duel týchto tímov je na programe 20. júla.

Ešte pred reštartom Taliani dohrajú aj národný pohár, na programe sú aktuálne odvety semifinále. V prvých dueloch AC Miláno remizovalo s Juventusom 1:1 a Neapol zdolal Inter Miláno 1:0.

Rôzne sprievodné opatrenia

Dohrávky talianskych futbalových súťaží budú sprevádzať rôzne opatrenia. Spomenutý 40-stranový dokument s preventívnymi opatreniami zahŕňa aj postupy v prípade pozitívnych testov na ochorenie COVID-19 u hráčov či členov realizačného tímu niektorého z účastníkov.

To môže spôsobiť problém, keď v takom prípade celý tím by mal putovať do 14-dňovej karantény.

FIGC verí, že lehotu 14 dní bude možné skrátiť s pribúdajúcim časom a očakávaným nižším počtom nakazených osôb koronavírusom.

„Situáciu pozorne monitorujeme a vývoj budeme pružne reagovať. Ak všetko pôjde dobre, ešte pred reštartom Serie A by sme mohli požiadať príslušné orgány, aby nám schválili kratšiu karanténu v prípade pozitívneho testu,“ ozrejmil šéf federácie Gravina.