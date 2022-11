Serrapeptáza ako super enzým novej generácie: O účinkoch a potvrdených štúdiách prírodného odstraňovania zápalov v tele

Ázia, Amerika či Európa. Kontinenty, ktoré počas niekoľkých rokov vyprodukovali nespočetné množstvo štúdií a výskumov o Serrapeptáze, ktoré časom priaznivo pozdvihli tento enzým na úplne nový level v rámci tlmenia bolesti a zápalových ochorení. Na rozdiel od antibiotík a nesteroidných protizápalových liekov, ktorých užívanie môže byť skôr spojené s neželanými vedľajšími účinkami, Serapeptáza je čisto prírodný proteolytický enzým, u ktorého zatiaľ neboli zistené žiadne vedľajšie účinky.

Hoci v rámci EÚ nie je Serrapeptáza registrovaná ako liek , ani výživový doplnok , ale, len ako veterinárny doplnok, jej pozitívne účinky na ľudský organizmus sú za posledných 50 rokov potvrdzované mnohými vedeckými štúdiami, ako aj zdokumentovanými výsledkami pri podpornej liečbe pacientov, ktorí trpeli rôznymi či už krátkodobými alebo dlhodobými zápalovými procesmi.

Serrapeptáza sa používa v mnohých krajinách ako vysoko účinné alternatívum antibiotík, ale taktiež k enzymoterapii. Lieči zápalové procesy a nielenže bojuje proti zápalu, taktiež zmierňuje bolesť a opuch, skracuje dobu hojenia a podporuje imunitný systém , ba dokonca má čistiaci účinok. Účinný enzým poskytuje vhodnú podporu k liekom na užívanie proti bolesti, no taktiež k steroidom pre pacientov trpiacich reumatickou artritídou a širokým spektrom autoimunitných ochorení, ktoré narušujú zápalovú odpoveď spolu so psoriáziou, alergiou a niektorých foriem rakoviny. Poďme si spoločne priblížiť tento výnimočný enzým a pozrime sa aj na to, čo konkrétne objasňujú rôzne vedecké štúdie či výskumy.

Serrapeptáza v kocke

Serrapeptáza – tiež známa, ako serratiopeptidáza – je proteolytický enzým, čo v preklade znamená, že rozkladá proteíny na menšie zložky nazývané aminokyseliny. Serrapeptáza je získavaná pomocou mikroorganizmu Serratia E15. Tento enzým sa dnes komerčne vyrába fermentáciou rastlinného materiálu, takže je vhodný aj pre vegánov. Pôvodne bol izolovaný z tráviaceho traktu (čreva) priadky morušovej (Bombyx mori), respektíve z nepatogénnej, priateľskej baktérie z rodu Serratia, ktorá ho prirodzene obýva. Priadka morušová je motýľ produkujúci najcennejšie vlákno na svete – hodváb. Aby sa zakuklená priadka dostala z tvrdého puzdra, využíva Serrapeptázu, ktorú si sama produkuje.

Rôznorodé výskumy a štúdie enzýmu od Indie až po Japonsko

Aj špičkové vedecké výskumy naprieč celým svetom počas mnohých rokov potvrdili rôznorodé pozitívne účinky na ľudské telo pri rôznych zápalových ochoreniach. Poďme si rozobrať niektoré z nich. Vedci v Indii vykonali štúdiu na posúdenie odpovede Serrapeptázy u pacientov so syndrómom karpálneho tunela (KT). Chceli totiž zistiť či by bol do budúcna prospešný aj nechirurgický prístup. Dvadsať pacientov s (KT), tak bolo klinicky hodnotených po 6 týždňoch užívania Serrapeptázy . Výsledky vás možno prekvapia, pretože až šesťdesiatpäť percent skúmaných vykazovalo významné klinické zlepšenie, ktoré bolo podporené zlepšením elektrofyziologických parametrov a popritom neboli pozorované žiadne významné vedľajšie účinky. Lekári, teda dospeli k záveru, že terapia Serrapeptázou sa môže ukázať ako užitočná alternatívna konzervatívnej liečby. Možno vás zaujme v poradí aj ďalšia štúdia, ktorá bola vykonaná počas niekoľkých rokov. Porovnávala účinnosť dvoch proteolytických enzýmov pri liečbe zápalového ochorenia žíl. A práve Serrapeptáza vyšla z tohoto boja, ako jasný víťaz s účinnosťou 65 %. Dá sa, teda vo finále potvrdiť, že práve tento enzým bol účinný u pacientov so zápalovým žilovým ochorením. Počas niekoľkých rokov sa uskutočnilo aj klinické hodnotenie Serrapeptázy, aby sa určila jej účinnosť pri znižovaní zápalu u pacientok s prekrvením prsníka. Zistilo sa, že Serrapeptáza je lepšia ako placebo na zlepšenie bolesti prsníkov, opuchu prsníkov a stvrdnutia a až 85, 7 % pacientok užívajúcich Serrapeptázu malo „stredné až výrazné“ zlepšenie. Pri použití tohoto enzýmu neboli hlásené žiadne nežiaduce reakcie. Vedci tak dospeli k záveru, že Serrapeptáza je bezpečná a účinná metóda na liečbu prekrvenia prsníkov. Serrapeptáza je široko používaná aj v klinickej praxi v Japonsku. V krajine budúcnosti i tisícročných tradícií bola rovnako vykonaná v skutku významná štúdia. Skúmala totiž účinok Serrapeptázy, no rovnako vlastnosti a symptómy u pacientov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest. Po 4 týždňoch liečby Serrapeptázou sa produkcia, viskozita a počet neutrofilov významne znížili. Okrem toho sa tiež znížila frekvencia kašľa a vykašliavania. Výskumníci dospeli k záveru, že Serrapeptáza môže mať priaznivý vplyv na odstraňovanie hlienu znížením počtu neutrofilov u pacientov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest. *Neutrofily – tvoria asi 65% bielych krviniek. Sú to prvé bunky, ktoré prídu na miesto poškodenia. Pohlcujú baktérie či iné cudzorodé látky. Ďalšia klinická štúdia hodnotila účinok Serrapeptázy na elasticitu a viskozitu nosového hlienu u dospelých pacientov s chronickou „sinusitídou“, čo je v preklade zápal prínosových dutín a nesie so sebou škálu prejavov, ktoré mnohí dobre poznáme – únava, horúčka, upchanie nosa, bolesť hlavy a.i. Serrapeptáza sa podávala perorálne počas 4 týždňov. Zaujímavým zistením bolo, že dynamická viskozita hlienu v štvrtom týždni výskumu bola značne nižšia ako v úplných začiatkoch. Autori, teda dospeli k záveru, že Serrapeptáza môže mať určité uplatnenie u pacientov s chronickým zápalom prínosových dutín.

Rolls – Roys medzi enzýmami alebo spoznávačka ďalších skvelých účinkov Serrapeptázy

Zníži zápal

Serrapeptáza sa najčastejšie používa na zníženie zápalu – reakcie tela na zranenie. V oblasti stomatológie sa enzým používal pri menších chirurgických zákrokoch, ako je odstraňovanie zubov na zmiernenie bolesti, opuchu čeľuste a tváre. Predpokladá sa, že Serrapeptáza redukuje zápalové bunky v postihnutej oblasti. Vedci dospeli k záveru, že blahodarne pôsobí pri zlepšovaní príznakov zápalu a je účinnejšia ako ibuprofén a kortikosteroidy.

Zabráni infekcii

Serrapeptáza môže znížiť riziko bakteriálnych infekcií. Štúdie ukázali, že môže zvýšiť účinnosť antibiotík pri liečbe zlatého stafylokoka, ktorý je hlavnou príčinou infekcií súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.

Môže byť užitočný pri chronických ochoreniach dýchacích ciest

Serrapeptáza môže znížiť zápal pľúc. V štvortýždňovej štúdii bolo 29 ľudí s chronickou bronchitídou náhodne pridelených na podávanie 30 mg Serrapeptázy alebo placeba denne. Bronchitída je typ ochorenia, ktoré spôsobuje kašeľ a ťažkosti s dýchaním v dôsledku nadmerného hlienu. V porovnaní so skupinou s placebom tí, ktorí dostávali liečbu Serrapeptázou, produkovali menej hlienu a boli schopní lepšie prečistiť hlien v pľúcach.

Zlepší reakciu na zranenie, ale aj pohyblivosť kĺbov

Hoci Serrapeptáza má ešte mnoho ďalších benefitov, o ktorých by sa dalo písať nespočetné množstvo strán, avšak na záver sa pozrieme na posledné zaujímavé výhody spomínaného enzýmu. Výskumy potvrdili aj to, že Serrapeptáza môže pomôcť zlepšiť reakciu na zranenie či traumu. Tento účinok bol zdokumentovaný v rôznych experimentálnych modeloch a klinických štúdiách. Napríklad sa tiež ukázalo, že zlepšuje funkciu a pohyblivosť kĺbov u pacientov s bolesťou kolien . Bolo tiež preukázané, že, že znižuje opuchy a modriny, čím urýchľuje čas hojenia.

