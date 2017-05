Sersen po výpraskoch nenachádzal slová, podľa Kudrnu sa nemôžeme spoliehať iba na pomoc Dánov

KOLÍN NAD RÝNOM 14. mája (WebNoviny.sk) – Len veľmi ťažko hľadali slovenskí hokejoví reprezentanti slová po nedeľňajšej popoludňajšej prehre s výberom USA 1:6 na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku.

Slováci majú za sebou náročný, no predovšetkým nevydarený víkend. S Rusmi prehrali 0:6 a s Američanmi 1:6.

Definitívne prišli o možnosť postúpiť do štvrťfinále, no horšie je, že nie nereálny je zostup do A-skupiny I. divízie MS. Stalo by sa tak premiérovo v histórii samostatnosti od roku 1996, keď sa tím SR prvýkrát predstavil medzi elitou.

“Uvidíme, ako dopadnú zápasy Dánska, ale na to sa spoliehať nemôžeme. Bodov sme mali uhrať viac. Máme ešte jeden duel pred sebou, aby nám nejaké body pribudli,“ povedal útočník Andrej Kudrna.

Po dvoch vysokých prehrách nenachádzal slová ani skúsený obranca Michal Sersen. „Neviem, čo povedať na tento zápas, ani vysvetliť si to, čo sa udialo. Cez prestávky sme si niečo hovorili, ale nepomohlo to,“ poznamenal.

Jeho klubový spoluhráč zo Slovana Bratislava, útočník Andrej Šťastný, doplnil: “Je pred nami ešte jeden zápas a stále to máme vo svojich rukách. Uvidíme, ako to dopadne.”