Sersen zostáva v HC Slovan Bratislava napriek ponukám zo zahraničia, Kukumberg si chce zahrať vo finále

Hokejisti Slovana Bratislava začali v pondelok s prípravou na novú sezónu. Vedenie klubu oznámilo mená 21 hráčov, s ktorými sa dohodli na vzájomnej spolupráci.

Stantien zatiaľ spokojný

Na pondelňajšom predpoludňajšom tréningu ešte chýbali obranca Andrej Meszároš a útočník Michel Miklík, ktorí sa k tímu pripoja až začiatkom augusta. Tréner mužstva Roman Stantien sa vyjadril, že je zatiaľ spokojný s tým, ako mužstvo napreduje.

„Ja si myslím, že zatiaľ to ide v takých tendenciách, aké sme si predstavovali. Na hráčskom zložení pracujeme a myslím si, že v situácii, v akej káder budujeme, je to celkom dobré. Ešte je však priestor na zlepšenie. Máme skúsených hráčov, ale nemyslím si, že na nich by mal byť tím postavený. Dnešný hokej je taký, že každý hráč musí nechať na ľade sto percent,“ skonštatoval rodák z českého Kyjova, ktorý v predošlom ročníku viedol HK Poprad.

Bratislavský klub je stále vo fáze neistoty, keďže ešte nemá licenciu na pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži Tipsport lige. „Každý má nejaké pochybnosti. Vždy je tam niečo pre a proti, ale každý sa musí sám rozhodnúť. Dnes bolo vedenie klubu v kabíne a niečo o tom povedalo. Samozrejme, tá otázka tu stále rezonuje, ale hráči sú profesionáli. Hokej budú hrať naďalej, takže momentálne sa musia sústrediť len na svoju prácu,“ zhodnotil Stantien.

Sersen chváli partiu

Stálicou v belasých farbách je 33-ročný obranca Michal Sersen, ktorý v Bratislave pôsobí od sezóny 2012/2013. Pred novinármi sa priznal, že zotrvanie v Slovane nebolo v jeho prípade jedinou alternatívou. „Odkedy sa oznámilo, že Slovan nejde do KHL, tak som sa snažil byť v kontakte s vedením klubu. Intenzívne sme situáciu riešili. Mal som aj iné ponuky zo zahraničia, ale napokon prevážilo rýchle jednanie z ich strany,“ vyjadril sa rodák z Gelnice.

Sersen má dobrý pocit z toho, aká partia sa v Slovane zišla. Množstvo hráčov pozná, keďže v minulosti si už obliekali dres s orlom na hrudi. Podľa neho bude základ v tímovosti a spoločnom chcení. „Budeme musieť stavať najmä na kolektíve, pretože to je alfa a omega všetkého. Nemám pocit, že sú to momentálne hráči, ktorí by nejako vyčnievali. Všetci sme na jednej lodi a chceme spoločne ťahať za jeden povraz,“ povedal médiám účastník šiestich svetových šampionátov.

Po päťročnej anabáze v Hradci Králové sa vracia do dôverne známeho prostredia 39-ročný útočník Roman Kukumberg. „Doma je doma. Chcel som tu zostať a našťastie sa to podarilo. Mužstvo vyzerá zaujímavo, máme celý august na to, aby sme si na seba zvykli a verím, že to pôjde,“ skonštatoval víťaz Gagarinovho pohára z roku 2010 a zároveň naznačil aj ambície pred novým ročníkom. „Ja osobne by som chcel, aby bol Slovan čo najvyššie. Keď poviem za seba, tak jednoznačne finále. Aké však bude mať klub ambície, to sa ešte uvidí,“ dodal Kukumberg.