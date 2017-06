Sessions sa zámerne vyhýbal vyšetrovaniu kauzy Trumpových vzťahov s Ruskom

WASHINGTON 13. júna (WebNoviny.sk) – To, že americký generálny prokurátor Jeff Sessions nevyšetroval údajné vzťahy medzi ľuďmi z blízkeho okolia prezidenta Donalda Trumpa a Kremľom, bolo jeho vedomé rozhodnutie. Ako Sessions vyhlásil v utorok vo výpovedi pred senátnym výborom na kontrolu tajných služieb, riešeniu kauzy spojenej s údajným zasahovaním Ruska do americkej prezidentskej kampane sa vyhýbal zámerne.

Ako Sessions dodal, vyhýbal sa tejto kauze nie preto, že by on sám vykonal niečo zlé, alebo že by mal byť nebodaj sám predmetom vyšetrovania. Dôvod, prečo tieto veci neriešil, bol podľa neho ten, že sa cítil byť v konflikte záujmov, keďže aj on bol dôležitou súčasťou predvolebného boja.

Americký generálny prokurátor ďalej pred komisiou vyhlásil, že nemal žiadne tajné rokovania s ruským veľvyslancom alebo debaty s ruskými predstaviteľmi, ktoré by sa týkali amerických prezidentských volieb. Sessions tvrdí, že sa bude “brániť proti takýmto hlúpym a falošným obvineniam”.

Ak niekto hovorí, že sa podieľal na nejakých tajných dohodách medzi Ruskom a Trumpovými ľuďmi, alebo že o nich vôbec vedel, tak je to “ohavná a hrubá lož”, vyhlásil Sessions.

Comey sa nemal miešať medzi Trumpa a Moskvu

Minulý týždeň pred senátnym výborom na kontrolu tajných služieb vypovedal bývalý šéf FBI James Comey, ktorý vyslovil podozrenie, že bol z funkcie odvolaný preto, aby sa príliš nevŕtal v kauze údajných vzťahov medzi Trumpovým tímom a Moskvou.

“Domnievam sa, že som bol odvolaný z dôvodu vyšetrovania Ruska,” vyhlásil s tým, že bol pre Trumpovu administratívu nepohodlný, lebo sa odmietal podrobiť nátlaku zo strany prezidenta.

Trump mal na Comeyho dokonca naliehať, aby “nechal tak” bývalého poradcu prezidenta pre otázky národnej bezpečnosti Michaela Flynna, ktorý mal byť podľa niektorých informácií jednou z ústredných postáv komunikácie medzi Trumpovým tímom a ruskými predstaviteľmi.

Prezident USA bránil Flynna

Trump Comeymu podľa jeho zápiskov – ktoré si po stretnutiach s prezidentom vždy robil – mal údajne povedať, že Flynn “neurobil nič zlé tým, že sa rozprával s Rusmi”. “Dúfam, že budete vedieť nájsť spôsob, ako to nechať tak – ako nechať tak Flynna,” citoval vo svojej výpovedi Comey amerického prezidenta.

Trump sa mal ďalej Comeymu posťažovať, že vyšetrovanie údajných nadštandardných vzťahov medzi ľuďmi blízkymi súčasnej americkej administratíve a Kremľom nad ním visí “ako mrak a oslabuje jeho schopnosť konať v záujme vlasti”. “Spýtal sa ma, čo by sme mohli spraviť pre to, aby sme ten mrak zahnali,” vyhlásil Comey.