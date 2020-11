Šesták: Vo finále baráže v Belfaste hlavne netreba stratiť nervy. Aby ľudia neprepínali v 15. minúte

V priebehu kvalifikácie o postup na futbalové MS 2010 v JAR, historickej v podaní Slovenska, sa mnohokrát zdalo, že lopta si dokáže nájsť útočníka Stanislava Šestáka takmer kdekoľvek. Rodák z Demjaty pri Prešove bol v dueloch o premiérový svetový šampionát na „čiernom kontinente“ kľúčovým ofenzívnym esom mužstva vedeného trénerom Vladimírom Weissom st.

Ak by prekopol, bol by za babráka

Kvalifikačný nástrel o africký „mundial“ spustil v sanmarínskom Serravalle, potom dvakrát skóroval proti Poliakom a Čechom. V čase, keď kvalifikačný cyklus vchádzal do cieľovej rovinky, si dôležitý gól odložil aj na Severných Írov. Presne 9. septembra 2009 otvoril skóre víťazného duelu vo Windsor Parku v Belfaste (2:0). Na mieste, kde tento štvrtok o 20:45 nastúpia súčasní slovenskí reprezentanti vo finále baráže o postup na budúcoročný európsky šampionát.

Ako povedal Šesták v rozhovore pre Webnoviny.sk, na góly strelené v tej kvalifikácii nezabudne nikdy v živote. „Hneď, ako som sa dozvedel, že budeme hrať finále so Severným Írskom, spomenul som si na gólovú situáciu z Belfastu. Pre niekoho možno ľahkú, pre mňa však zložitú. Ak by som v takej chvíli prekopol prázdnu bránku, bol by som za babráka, akých ukazujú na záver v športových správach. Vlado Weiss vtedy urobil fantastickú akciu. Takýto scenár by nám vyhovoval aj vo štvrtok,“ povedal.

Odchovanec prešovského Tatrana priznal, že s blížiacim sa výkopom štvrtkového duelu v ňom narastá veľké očakávanie, či si Slováci druhýkrát v ére samostatnosti zahrajú na majstrovstvách Európy. Premiérovú účasť zažili pred štyrmi rokmi vo Francúzsku, kde v osemfinálovom dueli s Nemcami (0:3) Šesták nastúpil na záverečných 26 minút.

Dúfa v iný futbal aj prístup Slovákov

Ako povedal, vďaka baráži Ligy národov máme ďalšiu šancu, aby sme sa kvalifikovali na ME. „Budem chlapcom držať palce a verím, že konečne už všetci uvidíme trošku iný futbal aj prístup, a budeme sa môcť vo štvrtok tešiť,“ doplnil 37-ročný, kedysi obávaný, kanonier a naznačil, že ani jemu príliš „nevoňali“ ostatné vystúpenia slovenského reprezentačného tímu.

Pre nelichotivé výsledky a herný prejav v októbri pri mužstve skončil český kouč Pavel Hapal. Jeho nástupcom sa stal Štefan Tarkovič, ktorý v minulosti päť rokov pôsobil v reprezentácii ako asistent Jána Kozáka st.

Štefan Tarkovič. Foto: archívne, SITA/Marko Erd.

„Chýbali nielen víťazstvá… Niektorí moji známi pri sledovaní posledných zápasov prepínali v 15. minúte, lebo sa na to nemohli pozerať. Bol to nezáživný futbal, bez tvrdších zákrokov, bojovnosti… Napríklad s Izraelom, pred ktorým by sme mali byť ďaleko vpredu, sme doma mohli prehrať aj 3:8. Súper si vytváral šancu za šancou, bol silnejší, agresívnejší, rýchlejší a lepší vo všetkých atribútoch,“ podotkol Šesták.

Niektorí hráči na reprezentáciu nemajú

Niekdajší hráč Žiliny, Slovana Bratislava, nemeckého Bochumu či tureckých klubov Ankaragücü a Bursaspor bol počas jesenných zápasov viackrát nepríjemne šokovaný z predstavenia slovenskej reprezentácie. Iba ťažko nachádzal niečo pozitívne a nepáčil sa mu ani dookola identický herný štýl.

„Nevidel som žiadnu zmenu. Stále tá istá zostava, to isté klišé: ´Musíme sa poučiť´ a podobne. Ja už neviem, či latka na slovenského reprezentanta je už naozaj tak nízko, že jednoducho nemáme čo zmeniť. Horšie to už asi nemôže byť. Veľa hráčov pravidelne nehráva a niektorí tam s takými výkonmi nemajú čo robiť,“ povedal súčasný športový riaditeľ druholigového FK Poprad.

Reprezentačné A-mužstvo podľa neho „tlačí topánka“ na niekoľkých postoch. Chýba mu útočník a to isté platí o krídlach.

„Keď vezmem posledných päť zápasov, napríklad u Rusnáka som nevidel poriadnu akciu. Z neho som bol dosť sklamaný. Mihalík alebo Haraslín majú aspoň rýchlosť a snažili sa niečo vymyslieť. Keď máme pravého záložníka, ktorý nedá center, neskóruje ani nič nevymyslí, to radšej môžeme postaviť ďalšieho pravého obrancu,“ dodal Šesták, ktorý v reprezentácii nastúpil v 66 dueloch a zaznamenal v nich 13 gólov.

Dôležité bude nestratiť nervy

Napriek sklamaniu z ostatných duelov slovenskej reprezentácie Šesták nestráca nádej a verí, že príchod trénera Tarkoviča bude potvrdením známeho príslovia: „Nová metla dobre metie.“ Domnieva sa, že štvrtkový duel by mohol byť podobný októbrovému semifinálovému stretnutiu baráže s Írskom, v ktorom Slováci na bratislavskom Tehelnom poli triumfovali po jedenástkovom rozstrele.

„Íri ma prekvapili, že nehrali na dlhé lopty, súboje a dobýjanie bránky. Myslím si, že podobne bude hrať aj Severné Írsko, čo by mohlo byť dobré pre nás, keďže v strede ihriska máme veľkú silu,“ poznamenal. A aký by mal byť recept na najbližšieho súpera z Britských ostrovov? Dôležité podľa Šestáka bude, aby sme dokázali využiť situácie, ktoré sa naskytnú. „V ostatných zápasoch som niekedy mal pocit, že zakončenie prišlo po správnom momente. Dúfam, že chlapci budú priamočiarejší a rýchlejší,“ povedal.

Dôležité tiež podľa neho bude nestratiť nervy. „Pomohla by aj nejaká pozitívna vec, aby sme sa v stretnutí nejakým spôsobom chytili a trošku znervóznili domácich. Keby sme skórovali ako prví, mohol by to byť akýsi ´jazýček na váhach´ a pomohlo by nám to zbaviť sa nervozity,“ zakončil Šesták.