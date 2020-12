Šetrite svoj zrak so žiarovkami Philips EyeComfort

Nevhodne zvolené osvetlenie môže unavovať zrak a spôsobovať bolesť hlavy. Vyvarujte sa týmto ťažkostiam so žiarovkami Philips, ktoré nesú označenie EyeComfort. Žiarovky boli laboratórne testované v súlade s fotobiologickou bezpečnostnou normou.

Dennodenne trávime veľa času v priestoroch s umelým osvetlením. Výsledná doba sa u každého z nás líši, napríklad aj v závislosti na ročnom období (v lete toho nasvietime menej ako v zime). Preto je voľba správnych žiaroviek zásadná – nevhodne vybrané žiarovky by mohli dlhodobo unavovať a kaziť zrak.

Túto ťažkosť si uvedomil holandský výrobca osvetlenia Philips a na trh priniesol radu žiaroviek EyeComfort. Slogan rady je dostatočne výrečný: „Navrhnuté pre pohodlie vašich očí.“ Všetky žiarovky s týmto označením spĺňajú osobitné kritériá komfortu zraku. Medzi parametre, na ktoré sa výrobca zameral patrí blikanie, oslnenia, stroboskopický efekt, fotobiologická bezpečnosť, stmievateľnosť a ladenie a podanie farieb.

Foto: Feim

LED žiarovky Philips EyeComfort neblikajú. Hoci by sa mohlo zdať, že by tento problém bol málo dôležitý, nenechajte sa zmiasť. Následkom by mohli byť nepríjemné dopady na vaše zdravie. LED žiarovky Philips boli vyrobené s dôrazom na minimalizáciu efektu blikanie. To isté platí pre oslňovanie, ktoré môže byť príčinou migrén.

Ošetrenie proti stroboskopickému efektu znamená, že sa viditeľný pohyb nebude javiť sekaný či spomalený. Všetky tieto aspekty boli laboratórne testované a sú v súlade s fotobiologickou bezpečnostnou normou.

Foto: Feim

Poslednou požiadavkou žiaroviek Philips EyeComfort je vysoký index podania farieb. Výrobca si predsavzal čo najvernejšie podanie farieb, aby svetlo neskresľovalo objekty a ich farba sa nejavila inak, a to sa mu skutočne podarilo.

Prezrite si aj radu inteligentných LED žiaroviek, ktoré tieto požiadavky spĺňajú s prehľadom, a navyše prinášajú doplňujúce funkcie, ako je stmievanie, úprava farebnej teploty a voľba RGB farieb.

