Ševela je skvelý človek a výborný tréner, tvrdí stopér Rundič po skúsenosti s ním v AS Trenčín

BRATISLAVA 1. novembra (WebNoviny.sk) – Vedenie úradujúceho slovenského futbalového vicemajstra ŠK Slovan Bratislava reagovalo na neuspokojivé výsledky mužstva v ostatnom období (v piatich dueloch získal jeden z hlavných ašpirantov na titul iba 5 bodov /bilancia: 1 víťazstvo, 2 remízy, 2 prehry/, pozn.) a najmä víkendovú domácu remízu 2:2 proti poslednej v tabuľke Senici odvolaním srbského trénera Ivana Vukomanoviča a angažovaním Martina Ševelu.

Zmena sa hráčov nedotkla

Bratislavský rodák absolvuje premiéru na lavičke „belasých“ v piatkovom dueli 15. kola Fortuna ligy na horúcej pôde v Dunajskej Strede proti domácemu FC DAC 1904. „Nejaká zmena musela prísť. My hráči môžeme byť radi, že sa netýkala aj nás a stále sme súčasťou klubu,“ cituje web fortunaliga.sk slová kapitána Slovana Borisa Sekuliča.

Dvadsaťšesťročný obranca sa vyjadril aj k pokute 50 000 eur, ktorú vedenie bratislavského klubu „naparilo“ mužstvu. „Zaslúžili sme si ju za hru i výsledky. Pochopiteľne, atmosféra v kabíne nie je dobrá. Verím však, že trénerská výmena nás nakopne a odrazíme sa k lepším výkonom. V Dunajskej Strede nás čaká ťažký zápas v náročnom prostredí, ale my ho chceme zvládnuť.“

S novým trénerom už majú skúsenosť

Martin Ševela predtým viedol AS Trenčín, s ktorým dokázal dvakrát vybojovať double – triumf v lige i v slovenskej pohárovej súťaži. Práve z účinkovania v trenčianskom mužstve nového kouča Slovana pozná štvorica futbalistov, momentálne figurujúcich v kádri bratislavského tímu – František Kubík, Ibrahim Rabiu, Mitchell Schet a Milan Rundič.

„Som veľmi rád, že prišiel práve on. Je to skvelý človek a výborný tréner. Jeho príchod musí byť pre nás novým impulzom,“ skonštatoval 25-ročný stopér Rundič, ktorý bol zverencom Ševelu pri zisku double pre AS v sezóne 2014/2015.

„Bolo by skvelé, ak by sme nadviazali na úspešnú spoluprácu. Nebude to jednoduché. Predovšetkým my hráči si musíme vstúpiť do svedomia a začať podávať také výkony, ktoré budú hodné klubu ŠK Slovan Bratislava.“ Slová Rundiča doplnil jeho spoluhráč Filip Hološko.

„V prvom rade musíme byť tím v kabíne. Ak nebudeme, potom nám nepomôže ani tréner Ševela,“ uviedol 33-ročný skúsený krídelník.