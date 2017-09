Ševela už nie je trénerom AS Trenčín, doplatil na nevydarený úvod sezóny Fortuna ligy

TRENČÍN 12. septembra (WebNoviny.sk) – Vedenie slovenského futbalového klubu AS Trenčín v utorok odvolalo Martina Ševelu z pozície hlavného trénera. Rozhodnutie oznámilo po víkendovom 7. kole Fortuna ligy, v ktorom Trenčín doma remizoval so Slovanom Bratislava 2:2.

Oficiálne stanovisko Róberta Rybníčka

„V prvom rade sa chceme poďakovať trénerovi Ševelovi za odvedenú prácu. Jeho pôsobenie v AS Trenčín vnímame v oveľa širších súvislostiach ako sa mnohým môže zdať. Jeho prínos nehodnotíme ziskom dvoch titulov majstra Slovenska a dvoma víťazstvami v Slovenskom pohári. Martin bol v klube ako hráč, mládežnícky tréner, člen realizačného tímu prvého mužstva a hlavný tréner dokopy deväť rokov. Zažil s klubom návrat do najvyššej súťaže, veľké úspechy, historické zápasy v Lige majstrov a Európskej lige. Naše rozhodnutie neprišlo zo dňa na deň, ale je výsledkom niekoľko mesiacov trvajúcich rozhovorov a analýzy daného vývoja. Snažili sme sa spoločne mužstvo oživiť rôznymi vstupmi, ale nedarilo sa nám to dlhodobejšie a podľa našich predstáv. Najmä z hľadiska filozofie dominantného a útočného štýlu hry, ktorý nemôžeme do budúcna stratiť. Trénerovi Ševelovi ešte raz ďakujeme za všetky roky, ktoré venoval futbalu v Trenčíne. Jeho vklad a pôsobenie zhodnotí čas,“ uviedol v stanovisku pre oficiálny klubový web generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.

Hlavného trénera nahradí Marčok

Štyridsaťjedenročného Ševelu na lavičke nahradí dvojica Vladimír Cifranič a Roman Marčok. Prvý menovaný sa bude venovať technickej a taktickej časti prípravy, Marčok sa bude starať o hernú fázu a koučing mužstva, zároveň bude vystupovať ako oficiálny hlavný tréner.

„Sme presvedčení, že všetci ľudia pohybujúci sa okolo prvého mužstva a v klube pomôžu lídrom realizačného tímu tento prechod zvládnuť. Vladimír Cifranič prešiel našou mládežníckou základňou, má skúsenosti s prvým tímom a veľmi dobre vníma filozofiu klubu. Roman Marčok má rovnako veľa skúseností z mládežníckeho futbalu, keď krátko pôsobil aj v Česku,“ dodal Rybníček.

Trenčínu nevyšiel úvod Fortuna ligy 2017/2018, keď v siedmich kolách nazbieral 6 bodov za víťazstvo a tri remízy. Zatiaľ jediný triumf dosiahol v prvom kole. Nedarilo sa mu ani v Európskej lige, v ktorej ho vyradil v druhom predkole izraelský klub Bnei Jehuda Tel Aviv. V ostatnej sezóne obsadil AS Trenčín 4. priečku.