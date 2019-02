Ševelu zo Slovana nikto nevyhadzuje. Kmotríka ml. mrzí, že médiá robia z jeho slov senzáciu

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) – Generálny riaditeľ a viceprezident slovenského futbalového mužstva ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. reagoval na informácie o možnosti ukončenia spolupráce klubu s trénerom Martinom Ševelom.

V sobotňajšom interview pre denník Šport Kmotrík ml. hovoril o nespokojnosti s veľkým množstvom inkasovaných gólov v prípravných zápasoch. Naznačil pritom, že ak bude Slovan v tomto trende pokračovať, Ševela nemusí byť ďalej lodivodom bratislavského tímu.

Ševela má dôveru

Podľa klubu sa následne v médiách objavili bulvárne titulky o „hrozbe vyhadzovu trénera Martina Ševelu„. Kmotrík ml. na tieto správy reagoval prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Slovana.

„S celým realizačným tímom a taktiež s Martinom Ševelom sme si pred štartom zimnej prípravy prešli jednotlivé body, ktoré som spomenul aj v rozhovore. Zároveň sme si spoločne nastavili veci, ktoré chceme zlepšiť do konca tejto sezóny. Mrzí ma, že médiá urobili z mojich odpovedí senzáciu. Je pravda, že vyžadujem zlepšenie v určitých aspektoch, ktoré sme si stanovili. Ševela však má moju dôveru a podporu a rozhodne ho nikto nevyhadzuje. S Martinom sme sedeli ohľadom vecí, pri ktorých vyžadujem zlepšenie, takže to nebolo tak, že by sa z médií dozvedel o tom, čo od neho požadujem,“ povedal pre skslovan.com Ivan Kmotrík ml.

Kladie dôraz na zlepšenie defenzívy

„Bolo by alibistické sa len navzájom chváliť. Veď po vypadnutí s Rapidom v 3. predkole Európskej ligy 2018/2019 (výhra 2:1 doma, prehra 0:4 vonku, pozn.) sme všetci od trénera po mňa boli terčom kritiky za to, že sme v odvete inkasovali štyri góly. Preto sme si za náš dlhodobý cieľ stanovili znížiť počet inkasovaných gólov a zlepšiť defenzívu v podaní celého mužstva. Som človek, ktorý s hráčmi, trénermi, zamestnancami klubu i médiami komunikuje na rovinu, odmietam sa schovávať za frázy a prázdne odpovede,“ pokračoval viceprezident najúspešnejšieho slovenského klubu. „Stále budem klásť dôraz na to, aby sme sa zlepšili v defenzíve, aby sme boli ešte kompaktnejší, mali lepší systém, rýchlejšiu prechodovú fázu, efektívnejšie zakončenie a podobne. Je nevyhnutné sa stále zlepšovať, pretože na novom štadióne musí byť naším primárnym cieľom uspieť aj v pohárovej Európe,“ dodal Ivan Kmotrík ml.

ŠK Slovan Bratislava má najlepšiu východiskovú pozíciu pred jarnou časťou najvyššej slovenskej súťaže, keďže v doterajších osemnástich zápasoch ani raz neprehral a pred druhou Dunajskou Stredou má komfortný osembodový náskok. „Pokiaľ by som teraz povedal, že všetko je perfektné a bezchybné, zrejme by veľa ľudí reagovalo, že je to skvelé. Nehovorím, že je to zlé, veď máme veľký náskok, čo je určite aj zásluha Martina Ševelu. Slovan sa však musí neustále zlepšovať. Radšej pomenujem to, čo mi prekáža, teraz v zime, aby sme to vedeli ešte zlepšiť nielen do jarného boja o titul, ale hlavne do leta a európskych pohárov,“ pripomenul Kmotrík ml.