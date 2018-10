Severin sa priznal k útoku na novinárku Marinovovú. Poprel však, že by ju znásilnil a okradol

BERLÍN 12. októbra (WebNoviny.sk) – Muž, ktorého v Nemecku zadržali v súvislosti s brutálnou vraždou bulharskej investigatívnej novinárky Viktorije Marinovovej, sa priznal k útoku na ňu, poprel však, že by ju znásilnil a okradol.

Nemal ju v úmysle zabiť

Prokuratúra v meste Celle v piatok oznámila, že podozrivý Bulhar, 21-ročný Severin Krasimirov, vypovedal, že nemal v úmysle reportérku zabiť.

Muž priznal, že bol pod vplyvom alkoholu a drog, keď sa začal v parku hádať so ženou, ktorú nepoznal. Následne ju udrel do tváre a sotil do kríkov.

Písala o podvodoch pri eurofondoch

Podozrivý však „poprel úmysel zabiť“, informovala prokuratúra. Ako tiež uviedla, Krasimirova, ktorého zatkli v utorok na základe európskeho zatykača, vydajú do Bulharska v priebehu nasledujúcich desiatich dní.

Tridsaťročnú Marinovovú v sobotu surovo zbili, znásilnili a zavraždili v bulharskom meste Ruse, jej telo našli ležať v parku pri Dunaji.

Novinárka sa venovala predovšetkým podvodom pri využívaní eurofondov v Bulharsku. V súvislosti s vraždou zadržali jedného podozrivého aj v utorok ráno, večer ho však opäť prepustili.