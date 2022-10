Severná a Južná Kórea odpálili varovné výstrely pri spornej západnej morskej hranici, padlo aj niekoľko obvinení

Južná a Severná Kórea si v pondelok pozdĺž ich spornej západnej morskej hranice vymenili varovné výstrely. Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl vo vyhlásení informoval, že ich námorníctvo odvysielalo varovania a následne vystrelilo varovné výstrely na odradenie severokórejskej obchodnej lode, ktorá o 3:42 miestneho času porušila morskú hranicu.

Severokórejská armáda vyhlásila, že jej pobrežná obrana reagovala odpálením desiatich delostreleckých výstrelov smerom k ich teritoriálnym vodám, kde „zaznamenali námorný pohyb nepriateľa“, a obvinila juhokórejskú vojenskú loď z preniknutia do severokórejských vôd pod zámienkou zásahu proti neidentifikovanému plavidlu.

Juhokórejský zbor náčelníkov štábov uviedol, že pondelková delostrelecká paľba porušila dohodu medzi Kóreami z roku 2018 o znížení vojenských nepriateľských činov a podkopáva stabilitu na Kórejskom polostrove. Severokórejské strely podľa neho nepristáli v juhokórejských vodách, ale Soul posilňuje svoju vojenskú pripravenosť.

Generálny štáb severokórejských síl obvinil Južnú Kóreu z provokácií pri ich pozemnej hranici jej delostreleckými testami a propagandistickým vysielaním z reproduktorov.

Juh potvrdil, že minulý týždeň mal pravidelné delostrelecké cvičenia a poprel, že by vysielal z reproduktorov, čo obe krajiny zastavili na základe spomenutej dohody.

Hranica je dlhoročným zdrojom sporov, ktoré vyústili aj do smrteľných incidentov. Velenie OSN pod vedením Američanov vytýčilo hranicu na konci kórejskej vojny (1950 – 1953), no Severná Kórea trvá na hranici, ktorá zasahuje hlboko do vôd kontrolovaných Juhom.