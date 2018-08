Severná a Južná Kórea v spojenom družstve vybojovali historický bronz a zlato na Ázijských hrách

JAKARTA 26. augusta (WebNoviny.sk) – Po prvý raz v histórii sa spojené družstvo oboch kórejských republík dočkalo medaily na vrcholnom medzinárodnom multišportovom podujatí. Boli hneď dve a pochádzajú zo ženských pretekov dračích lodí v dejisku Ázijských hier indonézskej Jakarte, resp. Palembangu.

V sobotu získala spoločná Kórea bronz na 200 m a v nedeľu pridala zlato na 500 m. Na bronzovej priečke skončila loď so siedmimi športovkyňami z Južnej Kórey a piatimi Severokórejčankami.

Víťazkami sa stali Číňanky pred domácimi reprezentantkami Indonézie. O deň neskôr spojená kórejská loď finišovala už ako prvá v 6-člennom finále v čase 2:24,788 min. Striebro si vybojovala loď Číny a bronz posádka Thajska.

„Všetci sme Kórejčania“

Spoločné tímy Kórejskej republiky a KĽDR súťažia v Jakarte aj v kanoistike, veslovaní a ženskom basketbale, dovedna takto spojili 60 športovcov. „Spočiatku sme si ani nemysleli, že dáme dokopy spoločný tím. Napokon sa tešíme z bronzových medailí a je to skvelé,“ uviedla juhokórejská kapitánka lode Kim Hjon-hee.

„Boli to veľké emócie. Nekričala som, ale v srdci to prežívam. Toto je príklad toho, že sme všetci Kórejčania,“ dodala.

Bubeníčkou na tradičnej kórejskej dračej lodi bola To Mjong-suk z KĽDR. Tá pripomenula, že na rozdiel od svojich súperov mali len tri týždne na spoločnú prípravu. „Výsledok, ktorý sme dosiahli, je spojenie odhodlania a umu, dokázali sme spojiť naše srdcia pre spoločný cieľ,“ povedala To Mjong-suk.

Spojili sa aj na olympiáde v Pjongčangu

Spojený tím športovkýň z oboch politicky aj ekonomicky rozdelených častí Kórejského polostrova sa predstavil aj na tohtoročných zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Boli to hokejistky, ktoré si zahrali na olympijskom turnaji, ale v troch zápasoch základnej skupiny neuhrali ani jeden bod a strelili jediný gól.

Bola to novinka, ale len v rámci olympijských hier. Už v roku 1991 sa uskutočnili dve celosvetové podujatia, kde kórejskí športovci vystúpili pod spoločnou vlajkou. Boli to majstrovstvá sveta v stolnom tenise a majstrovstvá sveta vo futbale do 20 rokov.