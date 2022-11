Severná Kórea odmietla obvinenie, že Rusku dodáva muníciu. Američania vraj klamú

Severná Kórea v utorok odmietla americké obvinenia, že Rusku dodáva muníciu do jeho vojny na Ukrajine a zároveň obvinila Spojené štáty z klamstva.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) sa v uplynulých rokoch čoraz viac zbližuje so svojím tradičným spojencom Ruskom a dokonca naznačila vyslanie robotníkov na pomoc Moskve s obnovou okupovaných území na Ukrajine.

Munícia z obdobia Sovietskeho zväzu

Spojené štáty Severnú Kóreu, ktorá je jednou z najvyzbrojenejších krajín na svete, obvinili, že Rusku, ktoré na Ukrajine vyčerpáva svoje zásoby, dodáva muníciu z obdobia Sovietskeho zväzu.

Hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady John Kirby minulý týždeň uviedol, že podľa Bieleho domu sa Severná Kórea snaží vyvolať zdanie, že muníciu posiela do krajín Blízkeho východu a severnej Afriky.

Snaha pošpiniť obraz KĽDR

Nemenovaný predstaviteľ severokórejského ministerstva obrany v reakcii označil obvinenie za „súčasť americkej nepriateľskej snahy pošpiniť obraz“ Severnej Kórey na medzinárodnej scéne a dodal, že s Ruskom nikdy neobchodovali so zbraňami a ani to neplánujú do budúcnosti.

Rusko minulý týždeň poslalo severokórejskému lídrovi Kim Čong-unovi vlak s 30 cenenými orlovskými klusákmi a nasledovať mal ďalší s liekmi. Severná Kórea môže mať podľa expertov záujem aj o ruské palivo, transfery technológií a dodávky materiálu, ktorý potrebuje na posilnenie svojich vojenských schopností.