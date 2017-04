Aktualizované: Severná Kórea otestovala ďalšiu balistickú raketu, podľa Trumpa znevážila Čínu

SOUL 29. apríla (WebNovin.sk) – Severná Kórea v sobotu odpálila balistickú raketu bližšie neurčeného typu, ktorá však zjavne vybuchla len niekoľko minút po štarte. S odvolaním sa na vyjadrenie velenia juhokórejskej armády o tom informovala agentúra Jonhap.

O evidentne neúspešnej raketovej skúške informovala aj americká armáda, ktorá zároveň uviedla, že odpálená strela neprekročila územie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), priblížila na svojej webstránke spravodajská stanica BBC.

Podľa vyjadrenia juhokórejskej armády, vypálila KĽDR bližšie neurčenú strelu z oblasti ležiacej severne od metropole Pchjongjang, a síce “z provincie Južný Pchjongan smerom na severovýchod približne o 05.30 h (miestneho času)”.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. apríla 2017