Severná Kórea po neúspešnom summite Kim Čong-una a Trumpa údajne popravila viacero osôb

SOUL 31. mája (WebNoviny.sk) – Severná Kórea údajne popravila svojho osobitného vyslanca zapojeného do jadrových rokovaní so Spojenými štátmi. Uviedol to v piatok juhokórejský denník Čoson Ilbo.

Dôvodom mal byť neúspech summitu

Okrem Kim Hjok-čchola mal rovnaký osud postihnúť aj štyroch ďalších vysokopostavených predstaviteľov do seba uzavretého štátu.

Dôvodom mal byť neúspech druhého summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý to mohol vnímať ako blamáž na medzinárodnom poli. Summit sa konal vo februári v Hanoji.

Médiá na správu nereagovali

Severokórejské médiá na správu denníka, ktorý sa odvoláva na nemenovaný „dobre informovaný“ zdroj, zatiaľ nereagovali. Nepotvrdili ju ani juhokórejskí predstavitelia.

Juhokórejské médiá aj vláda v Soule však už v minulosti viackrát priniesli senzačné správy zo Severnej Kórey, ktoré sa ukázali byť nepresné. Údajne popravení predstavitelia sa napríklad objavili v štátnej televízii po boku Kima živí a zdraví.