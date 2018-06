Severná Kórea už nepredstavuje jadrovú hrozbu, vyhlásil Donald Trump po summite s Kim Čong-Unom

WASHINGTON 13. júna (WebNoviny.sk) – Severná Kórea už nepredstavuje jadrovú hrozbu. Americký prezident Donald Trump to uviedol po návrate zo summitu v Singapure. „Každý sa teraz môže cítiť oveľa bezpečnejšie ako v deň, keď som sa ujal funkcie,“ napísal Trump na svojom twitterovom účte.

„Než som nastúpil do úradu, ľudia si mysleli, že ideme do vojny so Severnou Kóreou. Prezident (Barack) Obama povedal, že Severná Kórea je naším najväčším národným problémom. Už nie je,“ pokračoval americký prezident.

Trump v stredu v skorých ranných hodinách priletel späť do Washingtonu. Počas utorkového historického summitu v Singapure so severokórejským vodcom Kim Čong-unom podpísal dohodu, ktorá má viesť k denuklearizácii Kórejského polostrova.

Počas dopĺňania paliva na Havaji sa Trump poďakoval Kimovi, „že spravil prvý odvážny krok smerom k novej jasnej budúcnosti svojho ľudu“. Summit podľa Trumpa dokázal, „že skutočná zmena je možná“.