Severná Kórea vypálila dve rakety, vodca Kim má vraj v rukáve aj novú strategickú zbraň

Severná Kórea v pondelok vystrelila do mora dve neidentifikované strely. Oznámil to zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl. Ako ďaleko leteli a či to boli balistické strely alebo delostrelecké rakety, zatiaľ nevedel povedať.

Odpálenie striel neďaleko mesta Wonsan prišlo dva dni po tom, čo štátne médiá informovali, že líder Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-un dozeral na delostrelecké cvičenie zamerané na testovanie bojovej pripravenosti jednotiek vo frontových a východných oblastiach.

Nová „strategická“ zbraň

Kim počas kľúčového stretnutia vládnucej strany koncom decembra vyjadril frustráciu z viaznucich jadrových rokovaní s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa a vyhlásil, že nepristúpi k denuklearizácii, ak Spojené štáty budú udržiavať nepriateľskú politiku voči jeho krajine.

Zároveň oznámil, že KĽDR odhalí novú „strategickú zbraň“ a už ju nebude viazať moratórium na testy zbraní. Rokovania medzi KĽDR a USA stagnujú od minuloročného februára, keď zlyhali po tom, čo Trump odmietol Kimovu žiadosť na uvoľnenie sankcií voči Severnej Kórei výmenou za čiastočné odzbrojenie.

Testy pozastavil koronavírus

Severná Kórea však v uplynulých mesiacoch netestovala žiadne zbrane. To by podľa odborníkov mohlo mať súvis s tým, že vedie kampaň proti novému koronavírusu, čo je podľa tamojších médií „otázka národnej existencie“.

Najnovší test mal však zrejme za cieľ posilniť vojenskú morálku, vnútornú jednotu a ukázať, že sa krajine darí dobre, napriek vonkajším obavám, ako sa vysporiada s epidémiou.

KĽDR zatiaľ nepotvrdila žiaden prípad ochorenia COVID-19.