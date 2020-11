Severné Macedónsko narazilo na ďalší problém, Bulharsko neuznáva macedónsky jazyk ani menšinu

Severné Macedónsko strávilo roky riešením problematických otázok so susedným Gréckom, ktoré mu bránili vstúpiť do Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Napokon sa to podarilo vyriešiť vlaňajším premenovaním štátu do súčasnej podoby.

Tento malý balkánsky národ však pri budovaní priaznivejšej budúcnosti natrafil na ďalšiu prekážku. Bulharsko v utorok zablokovalo začatie už beztak dlho odkladaných prístupových rokovaní Skopje do EÚ, pretože požaduje, aby Severné Macedónsko ukončilo údajnú protibulharskú rétoriku a formálne potvrdilo, že jeho jazyk má bulharské korene.

Nedodržiavanie dohody o priateľstve

Začatie prístupových rokovaní s potenciálnou členskou krajinou si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 krajín EÚ. Ministerka zahraničia Jekaterina Zacharievová pred bulharskými zákonodarcami uviedla, že Bulharsko odmietlo udeliť súhlas, pretože Severné Macedónsko nedodržiava dvojstrannú dohodu o priateľstve z roku 2017 a prostredníctvom niektorých svojich politík podporuje nenávisť.

„V ich médiách bola vybičovaná hystéria podporovaná otvorenými nenávistnými prejavmi voči Bulharsku. Každého, kto vyslovil nesúhlasný názor, označovali za zradcu. Skopje pokračovalo v nepodložených tvrdeniach týkajúcich sa okrem iných vecí práv menšín, histórie a jazyka,“ uviedla Zacharievová.

Bulharsko neuznáva macedónsky jazyk

Bulharsko trvá na tom, že namiesto „macedónskeho jazyka“ by sa v rámci rokovaní mala použiť formulácia „oficiálny jazyk Republiky Severné Macedónsko“. Sofia považuje tento jazyk za dialekt bulharčiny a tvrdí, že úradný jazyk suseda sa umelo vytvoril po roku 1944.

Vláda v Sofii taktiež neakceptuje tvrdenie o macedónskej menšine v Bulharsku. Počas sčítania ľudu v roku 2011 sa približne 1600 ľudí zo 7-miliónovej populácie Bulharska nazvalo Macedóncami. Historici v Sofii však tvrdia, že nejde o menšinu, ale o utečencov, ktorí sa do Bulharska presťahovali po balkánskych vojnách na začiatku 20. storočia.

Odhodlanie ďalej kráčať po európskej ceste

Bulharsko, ktoré vstúpilo do EÚ v roku 2007, aktívne podporuje vstup do šiestich krajín západného Balkánu a je presvedčené, že by to mohlo pomôcť zlepšiť životnú úroveň a izolovať región pred vplyvom Ruska a Číny.

Vláda Severného Macedónska napriek postoju Bulharska vyhlásila, že je naďalej odhodlaná kráčať po európskej ceste.