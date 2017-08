Severná Kórea dokáže použiť jadrové zbrane ako súčasť rakiet, tvrdia Spojené štáty

WASHINGTON 8. augusta (WebNoviny.sk) Komunistickej Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) sa údajne podarilo vyrobiť miniaturizované jadrové hlavice, ktoré sa vojdú do rakiet dlhého doletu, ktorými krajina už tiež disponuje.

Uvádza sa to v tajnej správe americkej Obrannej spravodajskej agentúry (DIA), ktorej časť prenikla do médií a v utorok ju zverejnil na svojej internetovej stránke americký denník The Washington Post. Podobné informácie priniesli v utorok aj japonské médiá, ktoré sa zas odvolávali na zdroje z japonských tajných služieb.

Šiesta jadrová mocnosť

Ak sa tieto informácie potvrdia, znamenalo by to, že Severná Kórea sa tak stáva celosvetovo šiestou plnohodnotnou jadrovou mocnosťou. Jadrovými zbraňami schopnými použitia pri útoku disponovali doteraz len Spojené štáty, Rusko, Čína, Veľká Británia a Francúzsko.

Odborníci doteraz predpokladali, že Severnej Kórei by mal proces miniaturizácie jadrových zbraní trvať ešte možno aj ďalších desať rokov.

Zistenia amerických a japonských tajných služieb by korešpondovali s ešte väčším vyostrením rétoriky zo strany severokórejských predstaviteľov, ku ktorému prichádza v posledných dňoch a týždňoch.

O programe nebudú vyjednávať

Minister zahraničných vecí KĽDR Ri Jong-ho napríklad v pondelok na rokovaní Združenia štátov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vo filipínskej Manile vyhlásil, že jeho krajina nebude o svojom jadrovom programe “za žiadnych okolností” s nikým vyjednávať.

Šéf severokórejskej diplomacie dodal, že KĽDR nemá v úmysle zaútočiť jadrovými zbraňami “na nikoho okrem Spojených štátov”.