Severný ľadový oceán prichádza o ľad oveľa rýchlejšie, podľa vedcov sa do roku 2035 roztopí úplne

Ľad v Severnom ľadovom oceáne by sa v najbližších desaťročiach mohol úplne roztopiť. Britské centrum pre výskum klimatických zmien Met Office Hadley Centre (MOHC) porovnávalo podmienky v tomto oceáne počas ostatnej medziľadovej doby so súčasnosťou.

Podľa výsledkov by sa ľad v ňom mohol roztopiť do roku 2035. Predchádzajúce štúdie to pritom odhadovali až okolo roku 2044.

Morský ľad v Severnom ľadovom oceáne je kľúčový prvok systému Zeme, keďže odráža veľké množstvo slnečného žiarenia naspäť do vesmíru. Pri roztápaní však tmavšia voda a skaly pod hladinou absorbujú teplo.

Na jar a začiatkom leta sa na ľadovom povrchu najstudenejšieho oceána tvoria malé jazierka. Tie pomáhajú vedcom určiť, koľko slnečného svetla absorbuje ľad a koľko sa odrazí naspäť do vesmíru.

Tím odborníkov MOHC dospel k záveru, že mnohé z týchto jazierok vznikajú vplyvom intenzívneho jarného slnečného žiarenia a to potom zohráva dôležitú úlohu pri roztápaní morského ľadu. Ľad v Severnom ľadovom oceáne sa tak podľa nich topí rýchlejšie, ako sa doteraz predpokladalo.