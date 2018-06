Severokórejský vodca Kim Čong-un poďakoval Si Ťin-pchingovi za podporu summitu s Trumpom

PEKING 20. júna (WebNoviny.sk) – Severokórejský vodca Kim Čong-un sa poďakoval čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi za podporu v súvislosti s minulotýždňovým summitom s hlavou USA Donaldom Trumpom.

V stredu o tom informovala Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) s tým, že Kim vyjadril Simu vďaku počas ich utorkového stretnutia, ktoré sa konalo v rámci jeho už tretej tohtoročnej návštevy Číny. Si mu podľa nej za summit „vyjadril veľké uznanie a srdečné gratulácie“.

Čína tlačí na Severnú Kóreu

Na bankete, ktorý hostil čínsky prezident, sa podľa KCNA Kim tiež vyjadril, že väzby Pchjongjangu a Pekingu sa vyvíjajú na „bezprecedentné špeciálne vzťahy“.

Kim je v Pekingu od utorka a predpokladá sa, že sa ešte v stredu vráti do Pchjongjangu. Oficiálne potvrdené informácie o jeho stredajšom programe nie sú známe. Podľa juhokórejskej agentúry Jonhap sa však jeho kolóna automobilov nachádzala pred Čínskou akadémiou poľnohospodárskych vied v Pekingu.

Čína tlačí na Severnú Kóreu, aby prijala ekonomické reformy a ponúkla vyhliadky na zvýšenie obchodu a investícií z jej strany, ak Pchjongjang bude robiť pokroky v rozhovoroch o zastavení jadrového a raketového programu.

Bezpečnostné záruky USA

To by umožnilo stiahnuť sankcie, ktoré na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) uvalila Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov. USA však trvá na tom, že so sankciami by sa malo poľaviť až keď krajina svoje programy zastaví.

Počas summitu v Singapure, ktorý sa konal 12. júna, sa Kim s Trumpom zaviazali k spolupráci smerom k denuklearizácii KĽDR výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA. Čínske médiá informovali, že počas utorkového stretnutia s Kimom Si vyjadril nádej, že Pchjongjang a Washington plne zavedú výsledky summitu a Čína by v tomto procese „ako obyčajne zohrala konštruktívnu rolu“.

Spojené štáty sa na Čínu obrátili, aby použila svoj vplyv na KĽDR a pomohla ju priviesť k rokovaciemu stolu. Kimova návšteva však prišla v čase, keď vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom naštrbil aktuálny obchodný spor medzi nimi.