Video: Severskú bitku o finále MS v hokeji 2017 vyhrali Švédi, Fínsko si zahrá o tretie miesto

KOLÍN NAD RÝNOM 20. mája (WebNoviny.sk) – Hokejová reprezentácia Švédska má po dvojročnom medailovom pôste istotu aspoň striebra z 81. majstrovstiev sveta v Nemecku a Francúzsku.

“Tri korunky“ v kolínskej Lanxess Arene zdolali v sobotňajšom večernom semifinále výber Fínska 4:1 a postúpili do nedeľňajšieho finále proti Kanade (hrá sa o 20.45 h). Fínov o 16.15 h čaká duel o bronz proti Rusom. Švédi na predchádzajúcich dvoch MS vypadli vo štvrťfinále, v nedeľu sa budú snažiť o prerušenie kanadskej dominancie v ostatných sezónach. Vo finále si zahrajú po štyroch rokoch, naposledy sa v ňom predstavili pri zlatých domácich MS 2013.

Švédi dobre bránili

Začiatok stretnutia omnoho lepšie vyšiel hokejistom Švédska, ktorí sa už v 2. min ujali vedenia zásluhou presného zásahu obrancu Alexandra Edlera od modrej čiary. Inkasovaný gól Fínov nepoložil a odpovedali najlepším možným spôsobom – v 5. min sa puk dostal medzi kruhmi k Joonasovi Kemppainenovi a jeho pokus skončil za Henrikom Lundqvistom.

V ďalšom priebehu úvodného dejstva sa šance striedali na oboch stranách, ale skóre sa nezmenilo. V druhej tretine mali z hry viac hráči “Tre Kronor“ a v 25. min už po siedmich sekundách využil presilovku John Klingberg delovkou od modrej čiary. V druhej desaťminútovke druhej časti prišla ďalšia početná výhoda Švédom a ďalší presný zásah v bránke Harriho Säteriho – talentovaný William Nylander sa medzi kruhmi dostal k puku a poslal svoj tím do dvojgólového vedenia. V tretej tretine sa Fíni snažili duel zdramatizovať, ale nedokázali nájsť recept na pozornú švédsku defenzívu. V 54. min pridal štvrtý gól švédskej reprezentácie Joakim Nordström presnou strelou zo stredu kruhu po pravici brankára Harriho Säteriho. V závere Fíni siahli po hre bez gólmana, ale napriek veľkému tlaku sa im nepodarilo duel zdramatizovať.

Fíni bojovali dôstojne

Fíni síce boli po zápase smutní, no ľad neopúšťali so zvesenými hlavami. „Myslím si, že sme dnes bojovali dôstojne. Pred nami stál náročný súper, ktorý odohral jeden z najlepších zápasov na turnaji. Po štvrťfinále proti USA sme sa len ťažko dávali dohromady a dnes sa to prejavilo. Nylander či Bäckström nám narobili dosť problémov. Čaká nás teraz duel bronz a v ňom chceme uspieť. Urobíme všetko pre víťazstvo,“ povedal fínsky útočník Mikko Rantanen.

Švédsky bek Victor Hedman vyzdvihol umnú hru svojho družstva. „Dôležité boli premenené šance v druhej tretine. Nemali sme počas celého duelu výpadok a to rozhodlo. Fíni sú silní súperi, tiež si vypracovali niekoľko príležitostí. Tešíme sa z postupu do finále,“ poznamenal.

MS V HOKEJI 2017 – SEMIFINÁLE

Kolín nad Rýnom

Švédsko – Fínsko 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 2. Edler (Bäckström), 25. J. Klingberg (Ekman-Larsson, W. Nylander), 35. W. Nylander (Bäckström), 54. Nordström (M. Krüger) – 5. Kemppainen (J. Aaltonen)

Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hribik, Jeřábek (obaja ČR) – Otmachov (Rus.), Vanoosten (Kan.), 11 242 divákov

Zostavy:

Švédsko: H. Lundqvist – Straalman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler, Holm – E. Lindholm, V. Rask, Landeskog – Lindberg, Nicklas Bäckström, W. Nylander – Everberg, Nordström, W. Karlsson – M. Krüger, J. Lundqvist, Eriksson Ek – Söderberg

Finsko: Säteri – Ohtamaa, Honka, Kukkonen, V. Lajunen, Lehtonen, Hietanen, Jaakola – Savinainen, V. Filppula, Rantanen – Aho, Pyörälä, Puljujärvi – Kemppainen, Pihlström, J. Aaltonen – M. Aaltonen, J. Lajunen, Hännikäinen – Osala