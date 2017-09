Sezóna F1 pokračuje v Singapure, „strieborné šípy“ to budú mať ťažké

MARINA BAY 15. septembra (WebNoviny.sk) – Do konca sezóny motoristickej formuly 1 zostáva osem pretekov a boj o titul nemôže byť napínavejší. Nedeľňajšia nočná Veľká cena Singapuru zároveň odštartuje záverečné ázijské turné, do ktorého vstupuje ako líder šampionátu Lewis Hamilton z tímu Mercedes.

Mercedes to bude mať v Singapure ťažké

Britský úradujúci vicemajster sveta sa dostal na čelo poradia po víťazstve v legendárnej Monze, po letnej prestávke vyhral obidve podujatia – okrem Monzy uspel aj v belgickom Spa-Francorchamps. V Singapure to však podľa odborníkov budú mať „strieborné šípy“ ťažké, o víťazstvo by si to skôr mali rozdať jazdci Ferrari a Red Bullu.

„Tento rok pokiaľ ide o prajnosť tratí, je to ako kývanie kyvadla. Singapurský povrch by mal viac vyhovovať Ferrari a Red Bullu. Obaja ukázali silný výkon na pomalých okruhoch, ktoré vyžadujú maximálny prítlak. Na takýchto typoch tratí sme sa v doterajšom priebehu sezóny trochu trápili. Mnoho sme sa však naučili z problémov v Monaku, zdvihli sme latku výkonnosti v Maďarsku a odvtedy sme urobili slušný progres vzhľadom k tomu, čo potrebujeme spraviť na získanie čo najväčšieho množstva výkonu z podvozku,“ povedal šéf Mercedesu Toto Wolff podľa portálu motorsport.com.

Vettel stráca tri body na Hamiltona

Najväčším súperom Hamiltona v boji o majstrovský titul zostáva Sebastian Vettel z tímu Ferrari. Nemec viedol poradie jazdcov prakticky počas celého roka, až napokon prišiel o vedúcu pozíciu na domácej veľkej cene, kde Scuderia chcela osláviť 70. výročie vzniku víťazstvom. Vettel zaostáva za Hamiltonom v šampionáte len o tri body a v Singapure sa bude chcieť znovu vrátiť na vrchol.

„V Monze sme chceli vyhrať, no nepodarilo sa. Verím však v tento tím, a preto som povedal fanúšikom z pódia, že sme na dobrej ceste. Výsledok nebol bohviečo, ale myslím si, že sme nemohli dosiahnuť viac. V Singapure by sme si podľa teórie mali počínať lepšie. Náš cieľ je zrejmý. Do konca roka zostáva ešte dostatok pretekov a plno bodov. Na okruhu Marina Bay nie je jednoduché predbiehať, ale mám ho rád. Ide o najdlhšie preteky v sezóne, ktoré sú veľmi náročné,“ uviedol Vettel pre oficiálnu stránku Ferrari.

Pre singapurský víkend meteorológovia predpovedajú zamračené počasie, na nedeľu hlásia 60-percentnú šancu búrok. Maximálna teplota dosiahne 32°C, pilotov bude trápiť tradične aj vysoká vlhkosť na úrovni 80 %. Výrobca pneumatík Pirelli dodal tímom mäkké, supermäkké a ultramäkké zmesi. Sobotňajšia kvalifikácia štartuje o 15.00 h SELČ, nedeľňajšie preteky o hodinu skôr. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Singapuru odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Singapuru:

Dejisko: mestský okruh v Marina Bay

Dĺžka okruhu: 5065 m

Dĺžka pretekov: 308,828 km (61 kôl)

Divácka kapacita: 90 000

Minuloročný víťaz: Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 1:47,187 (2016)

Najviac víťazstiev – jazdec: 4 – Sebastian Vettel (2011, 2012, 2013, 2015)

Najviac víťazstiev – tím: 3 – Red Bull (2011, 2012, 2013)

Prehľad víťazov VC Singapuru:

2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2015 Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari

2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2012 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2011 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2010 Fernando Alonso (Šp.) Ferrari

2009 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren

2008 Fernando Alonso (Šp.) Renault

Poradie MS (po 13 z 21 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 238 bodov, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 235, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 197, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 144, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 138, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 68

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 435 bodov, 2. Ferrari 373, 3. Red Bull 212, 4. Force India 113, 5. Williams 55, 6. Toro Rosso 40