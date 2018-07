Sezóna F1 pokračuje VC Veľkej Británie, Hamilton môže prekonať rekord

SILVERSTONE 6. júla (WebNoviny.sk) – Tretia veľká cena v priebehu troch týždňov, ale zato najprestížnejšia – jazdci formuly 1 sa tento víkend presúvajú do britského Silverstone, kde sa od piatka do nedele uskutoční desiate pokračovanie tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta.

Po minulotýždňových pretekoch v rakúskom Spielbergu nemôže byť situácia v boji o titul zamotanejšia. Nemec Sebastian Vettel vedie pred britským rivalom Lewisom Hamiltonom s náskokom jediného bodu a v jednom z najtradičnejších miest motoršportu sa fanúšikovia môžu tešiť na ich ďalší skvelý súboj.

Najväčšími favoritmi piloti Mercedesu

Napriek tomu, že tím Mercedes mal v Rakúsku smolu, keď ani jeden z jeho dvoch monopostov neprišiel do cieľa, vo Veľkej Británii bude najväčším favoritom. V Silverstone triumfoval v ostatných piatich rokoch, šnúru štyroch triumfov ťahá práve Hamilton.

Tridsaťtriročný štvornásobný svetový šampión vlani dosiahol celkovo už piate prvenstvo a zaradil sa k legendám ako Jim Clark a Alain Prost.

V nedeľu bude mať šancu na absolútny rekord. „Preteky v Británii sú pre mňa najviac špeciálne v celej sezóne. Je to privilégium, fanúšikovia sú nenormálni,“ uviedol pre Sky Sports Hamilton, ktorý sleduje aj aktuálne dianie na futbalových MS v Rusku: „Ak Anglicko postúpi do finále, nebudem tam chýbať. Chcem chlapcov podporiť.“

Vettel v Silverstone vyhral iba raz

Hamiltonov rival Vettel z Ferrari si v Rakúsku napravil chuť po nevydarených pretekoch vo Francúzsku, keď skončil tretí, pričom štartoval až šiesty. Na okruhu v Silverstone doteraz triumfoval iba raz – v roku 2009.

„Musíme využiť každú príležitosť na zisk bodov. Je to stále o tom istom od začiatku roka. Niekedy sa obzriete späť a poviete si, že mohlo to byť aj lepšie, ale musíte hľadieť najmä dopredu. Pozbierali sme dosť bodov, ideme ďalej. To je správny prístup. Momentálne vediem šampionát o jeden bod, s tým by som bol spokojný aj na konci roka. Či je to o jeden alebo desať bodov, na tom nezáleží,“ povedal 30-ročný, rovnako ako Hamilton, štvornásobný majster sveta.

Piloti dostanú v Silverstone tvrdé, stredne tvrdé a mäkké pneumatiky Pirelli. Jazdiť sa bude za pekného, väčšinou slnečného počasia s maximálnou teplotou 28°C. Tréningy a kvalifikáciu pred VC Veľkej Británie bude v priamom prenose vysielať stanica Sport 1, preteky odvysiela Sport 2. Kvalifikácia sa začne v sobotu o 15.00 h, nedeľňajšia veľká cena odštartuje o 15.10 h.