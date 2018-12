Shakira čelí obvineniam z daňových únikov, prokurátori od nej žiadajú milióny eur

MADRID 14. decembra (WebNoviny.sk) – Španielski prokurátori obvinili kolumbijskú speváčku Shakiru z daňových únikov, pričom tvrdia, že v rokoch 2012 až 2014 nezaplatila na daniach viac ako 14,5 milióna eur.

Interpretka podľa nich v danom období uvádzala ako jej oficiálne bydlisko Bahamy, kde sú dane nižšie ako v Španielsku. V skutočnosti však žila v Španielsku so svojím partnerom, španielskym futbalistom Gerardom Piquém.

Prokurátori chcú, aby zaplatila dlhopis

Barcelonskí prokurátori tvrdia, že speváčkine cesty do zahraničia boli krátkodobé a súviseli s jej profesionálnymi záväzkami, pričom väčšinu roka strávila v Španielsku.

Prokurátori chcú, aby 41-ročná rodáčka z mesta Barranquilla zaplatila dlhopis v hodnote 19,4 milióna eur, čo predstavuje dlžnú sumu a k tomu 33 percent z nej, tak ako to stanovuje španielsky zákon. V opačnom prípade odporučia súdu, aby jej zmrazil majetok v stanovenej hodnote. O tom, či je dostatok dôkazov, aby mohli v tejto veci začať proces, rozhodne súd.

Figuruje v takzvaných Paradise Papers

Shakira sa oficiálne pre daňové dôvody presťahovala do Španielska v roku 2015, píše agentúra AP. Jej meno figuruje v takzvaných Paradise Papers, ktoré obsahujú detaily o offshoreových daňových opatreniach viacerých osobností vrátane hudobníkov ako Madonna a Bono z kapely U2.

Shakira, celým menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll, odštartovala kariéru v roku 1991 nahrávkou Magia, ktorú však, takisto ako aj druhý počin Peligro (1993), pre komerčný neúspech v súčasnosti považujú iba za promoalbum. Jej oficiálnym debutom sa tak stal až album Pies Descalzos (1996), po ktorom nasledovali postupne štúdiovky Dónde Están los Ladrones? (1998), Laundry Service (2001), Fijación Oral Vol. 1 (2005), Oral Fixation Vol. 2 (2005), She Wolf (2009), Sale el Sol (2010), Shakira (2014) a El Dorado (2017). Na konte má aj niekoľko živých nahrávok a hity ako Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes alebo Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground).