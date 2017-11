Shakira má problémy s hlasivkami, zrušila všetky aktuálne termíny európskeho turné

NEW YORK 14. novembra (WebNoviny.sk) – Kolumbijská speváčka Shakira v utorok oznámila, že ruší všetky aktuálne termíny európskeho turné a na pódiá sa vráti až v roku 2018.

Dôvodom sú problémy s hlasivkami, ktoré speváčku už dlhšie trápia. „Celé tie roky som spievala a nikdy som sa nestretla s takouto situáciou,“ napísala Shakira na Twitter v angličtine aj v španielčine. „Už sa nemôžem dočkať, keď budem opäť na pódiu a budem počuť vaše hlasy, ako spievajú so mnou,“ napísala v utorok interpretka, ktorá žije v Barcelone.

V rámci európskej časti turné, ktorá nateraz odpadáva, mala Shakira vystúpiť okrem iného v Paríži, Amsterdame, Madride, Barcelone, Mníchove, Zürichu či v Miláne.

Shakira, *

* celým menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll, odštartovala kariéru v roku 1991 nahrávkou Magia, ktorú však, takisto ako aj druhý počin Peligro (1993), pre komerčný neúspech v súčasnosti považujú iba za promoalbum. Jej oficiálnym debutom sa tak stal až album Pies Descalzos (1996), po ktorom nasledovali postupne štúdiovky Dónde Están los Ladrones? (1998), Laundry Service (2001), Fijación Oral Vol. 1 (2005), Oral Fixation Vol. 2 (2005), She Wolf (2009), Sale el Sol (2010), Shakira (2014) a El Dorado (2017). Na konte má aj niekoľko živých nahrávok a hity ako Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes alebo Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground).