Shapovalov bol nervózny a na Australian Open 2020 prekvapujúco skončil už v prvom kole (video)

Mladý Kanaďan Denis Shapovalov prekvapujúco neprešiel cez úvodné kolo na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open 2020 v Melbourne.

Turnajová trinástka sa nečakane rýchlo lúči po štvorsetovej prehre s Maďarom Mártonom Fucsovicsom 3:6, 7:6 (7), 1:6, 6:7 (3). Zápas trval 3:13 h, Shapovalov súperovi pomohol k víťazstvu 62 nevynútenými chybami a iba jedným premeneným brejkbalom zo siedmich možností. O svoje podanie prišiel šesťkrát.

„Je to jedno z najväčších víťazstiev mojej kariére. Veľmi som chcel uspieť v tomto zápase a na mojom výkone to aj bolo vidieť,“ uviedol Márton Fucsovics, 67. hráč rebríčka ATP. „Bol som príliš nervózny, hoci pred turnajom som mal dobrú formu. S tým napätím na rakete to dnes nešlo,“ trpko skonštatoval 20-ročný Shapovalov.

Australian Open – dvojhra mužov – 1. kolo

pondelok

Márton Fucsovics (Maď.) – Denis Shapovalov (Kan.-13) 6:3, 6:7 (7), 6:1, 7:6 (3)