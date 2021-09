Shell Parádna jazda: Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!

Niektoré cesty si vychutnávame, pretože na ich konci čaká vytúžený cieľ, iné sú pre nás zážitkom samy o sebe. A práve také mohli slovenskí motoristi nominovať v augustovej ankete „Shell Parádna jazda“. Do projektu sa zapojilo viac ako 500 vodičov, ktorí počas troch týždňov posielali tipy a fotografie zo zaujímavých slovenských ciest s jedinečnými výhľadmi.

Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., sa vo svojej ankete zamerala na unikátne výsledky krajinnej architektúry a vodičov vyzvala, aby posielali tipy na cesty, o ktorých si myslia, že ponúkajú tie najkrajšie výhľady. „Bolo úžasné sledovať, ako bolo Slovensko počas letných mesiacov na cestách. Veľmi nás potešilo, že sme v priebehu jedného mesiaca získali viac ako 200 tipov na krásne slovenské výhľady. Zaujímavosťou je, že 10 najčastejších bolo zo Žilinského, Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja,“ hovorí o hlasovaní verejnosti Jana Voštinárová, manažérka externej komunikácie pre Slovensko a Českú republiku. Finálny zoznam „TOP 10 slovenských ciest s najkrajším výhľadom“ vznikol zrátaním všetkých hlasov a toto sú miesta, ktoré ich dostali najviac.

Výhľad na Spišský hrad

Pohľad, ktorý sa naskytne vodičom prichádzajúcim z tunela Branisko alebo od Spišského Štvrtka, zaujal veľkú časť vodičov a unikátnosť miesta potvrdzuje aj to, že je zaradené v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Vďaka výške hradného kopca (635 m n. m.) a rozlohe komplexu na viac ako 4 hektároch pôsobí miesto majestátne a vidno ho už z diaľky.

Foto: Shell

Martinské hole

Martinské hole alebo Martinky lákajú okrem turistov či lyžiarov aj vodičov, ktorí si túžia vychutnať výhľad na Malú Fatru bez námahy. Ak sa túžite pokochať výhľadom z 1475,5 m n. m. bez náročnej turistiky aj vy, auto môžete zaparkovať takmer pod vrcholom kopca Veľká Lúka a vychutnať si príjemnú prechádzku. Cez zimu však radšej skontrolujte dopravné obmedzenia, pretože cesta funguje jednosmerne podľa časového harmonogramu.

Foto: Shell

Dobšinský kopec

Cestu z Dobšinej na Dobšinský kopec preslávili automobilové preteky do vrchu, ktoré sa tu jazdia už viac ako 30 rokov. Vodičom ponúka okrem zážitkov zo serpentín aj výhľad na vrchy Slovenského rudohoria a Slovenský raj. V polovici 20. storočia pribudla k malebným výhľadom z kopca aj Palcmanská Maša, ktorá je najväčšou vodnou nádržou na území Slovenského raja.

Foto: Shell

Cesta okolo Chmarošského viaduktu

Len necelých 24 km od obce Dedinky, ktorá sa rozlieha pod Dobšinským kopcom, stojí pri Telgárte jedna z najkrajších technických pamiatok na Slovensku z 30. rokov 20. storočia. Chmarošský viadukt je pre svoj vzhľad ako z filmu Harryho Pottera veľkým lákadlom pre fotografov a turistov. Výhľad naň ocenili aj vodiči, ktorí jazdia popri viadukte po ceste číslo 66.

Foto: Shell

Do Banskej Štiavnice

V Banskobystrickom kraji sa nachádza aj barokový sakrálny celok 23 objektov – Kalvária, ktorá uchvátila vodičov smerujúcich do Banskej Štiavnice. V rámci rekonštrukcie pribudlo v tomto roku ďalšie osvetlenie komplexu, a tak je miesto pastvou pre oči aj pre tých, ktorí musia cestovať v noci.

Foto: Shell

Cesta pod Oravským hradom

Druhý hrad, ktorý sa dostal na zoznam ciest s najkrajším výhľadom, môžu obdivovať vodiči prechádzajúci po rýchlostnej ceste R3. Oravský hrad je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska a ročne ho navštívi takmer 200 000 návštevníkov. Ak nemáte čas absolvovať prehliadku so 754 schodmi, prehliadnite si dobre túto stavbu aspoň z pohodlia svojho auta. Výhľad bude stáť zato, pretože pamiatka často boduje v rebríčkoch najkrajších slovenských hradov a zámkov.

Foto: Shell

Výhľad na Vysoké Tatry

Aký by to bol zoznam najkrajších výhľadov, keby v ňom chýbal národný symbol. Tipy prichádzali na tatranské cesty z rôznych smerov. Najčastejšie sa skloňovala severná diaľnica D1, cesta z Tatranskej Lomnice, zo Štrby či do Starého Smokovca. Všetky spája to, že horizontu dominujú vrcholky našich najvyšších hôr.

Foto: Shell

Belianske Tatry

Tatry sa v ankete objavovali viackrát a do TOP 10 sa medzi ostatné víťazné cesty prebojovali aj tie Belianske. Cesta z Osturne do Ždiaru je dlhá približne 15 km a vedie popri množstve turistických trás a náučných chodníkov. Okrem nádhernej panorámy, ktorú vytvorila príroda, je potešením pre oko aj samotná obec Ždiar, ktorá je typická svojou ľudovou architektúrou. Ak by ste sa chceli pozrieť, ako sa v prvej tretine 20. storočia bývalo v dreveniciach, urobte si výlet do miestneho múzea Ždiarsky dom.

Foto: Shell

Horský priechod Huty

Nasledovná trasa je vhodná skôr pre ostrieľaných šoférov, ktorí sa neboja výšok a ostrých zákrut. Najvyšší bod horského priechodu sa nachádza v Hutách vo výške 1100 m n. m., vďaka čomu sa vodičom naskytne nádherný výhľad na Liptovskú kotlinu. Pozor si na tejto ceste treba dávať najmä v zime, keď sa na vrchole drží sneh a námraza a môže sa vám stať, že bez reťazí to ďalej nepôjde.

Foto: Shell

Z Terchovej do Vrátnej

Trasa z Terchovej do Vrátnej doliny je dlhá iba okolo 6 km, ale veľa vodičov v ankete ocenilo impozantnosť skalnatého masívu, ktorý cestu lemuje a vyvoláva dojem, že do doliny vstupujete mohutnou bránou. Údolie Tiesňavy je jednoznačne najatraktívnejšou dolinou v Malej Fatre a úžas vyvolá vďaka nádhernému výhľadu z cesty už pohľadom z auta.

Foto: Shell

Do zoznamu TOP 10 sa tesne nedostali: cesta z Dolného Kubína do Ružomberka, Soroška, Demänovská dolina, Manínska Tiesňava, cesta pod Bojnickým zámkom či lokalita Pieniny.

„Sme radi, že sme v tomto projekte mohli ukázať tie najkrajšie výhľady zo slovenských ciest a podporiť tak lokálny turizmus. Samozrejme nás bude tešiť, keď si na svojich výletoch urobia turisti prestávku aj u nás, a to nielen kvôli tankovaniu, ale aj aby si spríjemnili cestovanie či už kávou, alebo chutným občerstvením,“ dodáva Jana Voštinárová.

