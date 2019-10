Shiffrinová je priebežnou líderkou v Söldene, Vlhová chce ísť do druhého kola naplno

Američanka Mikaela Shiffrinová je priebežnou líderkou sobotného obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene, ktorý je tradične úvodným podujatím nového ročníka Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Shiffrinová má po odjazdení elitnej tridsiatky z celkového počtu 66 pretekárok na čele náskok 14 stotín sekundy pred mladučkou Novozélanďankou Alice Robinsonovou, Talianka Federica Brignoneová na tretej priečke zaostáva už výraznejšie: o 86 stotín. Slovenka Petra Vlhová je s odstupom 1,47 s za Shiffrinovou siedma.

„Nešlo sa mi zle, ale ani dobre, Vrchnú časť som nemala zlú, do ´strminy´ som vošla celkom fajn. Potom som však stratila rytmus a bolo ťažké sa do toho vrátiť. Snažila som sa pustiť lyže, ale nešlo to poriadne. Mala som aj problém prispôsobiť sa zmene zo slnečnej časti trate do tieňa. Kým som si zvykla, prešla som dve bránky. Sú to len prvé preteky, viem, kde som urobila chyby. Do druhého kola pôjdem naplno, hoci strata sekunda a pol je dosť,“ uviedla Petra Vlhová po 1. kole v reakcii pre RTVS.

Úradujúca majsterka sveta

Vlhová je úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne zo švédskeho Aare, ale vlaňajší obrovský slalom v Söldene po chybe v druhom kole nedokončila. Na ľadovci Rettenbach 24-ročná Liptáčka dosiaľ nestála na pódiu pre tri najlepšie.

Vzhľadom na zdravotné problémy a nakopené tréningové manko počas letnej prípravy sa Vlhovej tréner Livio Magoni pred pretekmi v Söldene vyjadril, že bude v úvode sezóny spokojný aj s umiestnením od piateho do desiateho miesta.

Štartujú v trojtisícovej nadmorskej výške

Obrovský slalom v Söldene má status najťažšieho v kalendári Svetového pohára žien, keďže sa štartuje vo vyše trojtisícovej nadmorskej výške. S prevýšením takmer 400 m a 50 bránkami je tiež najdlhší spomedzi porovnateľných ženských „obrákov“ v SP, čiže je náročné vydržať s dychom. Vlhová sa pustila do boja s traťou ako prvá z elitnej skupiny pretekárok.

V prvej rovnejšej časti získala potrebnú rýchlosť a udržala si ju aj v nájazde do strmej pasáže. Potom sa však dostatočne nevyrovnala so zmenami rytmu a do cieľa v miernejšom kopci nebola až taká rýchla.

Zmena svetelných podmienok

Vlhová aj jej súperky si tiež museli zvyknúť na zmenu svetelných podmienok počas jazdy, keďže úvodnú časť svahu v 1. kole osvetľovalo slnko a jej druhá polovica bola v tieni. Podľa spolukomentátorky RTVS Veroniky Velez-Zuzulovej P. Vlhová predviedla tradične bojovný výkon.

Prvé kolo ešte pokračuje výkonnostne slabšími pretekárkami. Ďalšie Slovenky už medzi nimi nefigurujú. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších pretekárok sa začne o 13.00 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2019/2020

Sölden (Rak.):

Obrovský slalom žien – 1. kolo /po elitnej tridsiatke/: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:07,89 min, 2. Alice Robinsonová (N. Zél.) +0,14 s, 3. Federica Brignoneová (Tal.) +0,86,… 7. Petra Vlhová (SR) +1,47