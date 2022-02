Shiffrinová je v Pekingu stále bez medaily, Goggiová v zjazde neobhájila zlato a Sutterová napodobnila Vonnovú

Talianska reprezentantka Sofia Goggiová neobhájila olympijské zlato v zjazde. Po zranení ľavého kolena spred troch týždňov a s minimom tréningových príležitostí sa veľká bojovníčka musela uspokojiť so striebrom.

Na zjazdovke The Rock v čínskom horskom stredisku Jen-ččching ju o 16 stotín sekundy zdolala Švajčiarka Corinne Suterová, ktorá k vlaňajšiemu titulu majsterky sveta z Cortiny d’Ampezzo pridala aktuálne v Pekingu aj najväčší triumf svojej kariéry.

Bronz si na 2704 m dlhej trati vybojovala ďalšia Talianka Nadia Delagová. Nečakaná medailistka zaostala za víťazkou o 57 stotín sekundy.

Suterová so splneným snom

Suterová ziskom zlata z MS 2021 aj ZOH 2022 napodobnila Američanku Lindsey Vonnovú, ktorá v rokoch 2009 a 2010 rovnako vyhrala zjazd na svetovom šampionáte aj olympijskom vrchole.

Suterová sa zároveň postarala už o štvrté švajčiarske zlato zo súťaží v alpskom lyžovaní v Pekingu, predchádzajúce tri vybojovali Beat Feuz v zjazde mužov, Marco Odermatt v obrovskom slalome mužov a Lara Gutová-Behramiová v super G žien.

Švajčiarska reprezentantka Corinne Suterová so zlatou medailou za triumf v zjazde na zimnej olympiáde. Peking, 15. február 2022. Foto: SITA/AP.

„Splnil sa mi najväčší sen, preto ani neviem, čo mám povedať. Som však neuveriteľne šťastná. V cieli som si nebola istá, či to bolo dobré alebo nie. Mala som pocit, že chvíľami bojujem s protivetrom, potom som ho zasa mala v chrbte a fúkal aj zo strany,“ komentovala Suterová.

Goggiová dala do toho všetko

Dvadsaťsedemročná rodáčka zo Schwyzu naštartovala svoju zjazdársku kariéru v roku 2014, keď na juniorských majstrovstvách sveta v Jasnej v Nízkych Tatrách získala zlaté medaily v zjazde aj super G.

Neskôr už medzi dospelými vybojovala na MS 2019 v Aare a MS 2021 v Cortine štyri cenné kovy (1-2-1), ale na prvú olympijskú medailu si musela počkať až do Pekingu 2022. Keď dovtedy vedúca Talianka Goggiová videla Suterovej čas v cieli, nezačala uznanlivo tlieskať, ale sklopila oči na znak sklamania.

Talianska reprezentantka Sofia Goggiová so striebornou medailou zo zjazdu na zimnej olympiáde. Peking, 15. február 2022. Foto: SITA/AP.

Goggiová napriek zraneniu ľavého kolena veľmi túžila po obhajobe olympijského zlata v zjazde, čo sa dosiaľ v histórii podarilo iba Nemke Katji Seizingerovej, šampiónke z Lillehammeru 1994 a Nagana 1998.

„Dala som do toho všetko, čo vo mne bolo. Moje lyžovanie bolo na úrovni, aj rýchlosť bola solídna, dobre sa mi skákalo. V poslednej časti zjazdovke to nebolo úplne v poriadku, mala som pocit, že vietor fúkal proti mne. To je však niečo, čo sa nedá dostať pod kontrolu. Nakoniec som vďačná aj za striebro, lebo po mojom páde v Cortine som si nebola istá ani len účasťou v Pekingu,“ skonštatovala Goggiová, ktorá v tejto sezóne ovládla štyri zjazdy vo Svetovom pohári.

Ledecká spravila chybu

Bronzová Nadia Delagová získala prvú medailu z veľkého podujatia v kariére, dosiaľ nemala na konte ani jedno pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári. Jej maximom bolo štvrté miesto z polovice januára 2022 v zjazde v rakúskom Zauchensee.

V cieli sa vrúcne objala so staršou sestrou Nicol, ktorá skončila jedenásta. „Je skvelé, že tento úspech môžem prežívať aj so sestrou. Pomáhame si a ťaháme jedna druhú. Je to moja prvá olympiáda a hneď medaila. Niečo neuveriteľné,“ zhodnotila Nadia Delagová.

Talianska reprezentantka Nadia Delagová z bronzovou medailou zo zjazdu na zimnej olympiáde. Peking, 15. február 2022. Foto: SITA/AP.

Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá po fiasku v technických disciplínach nepatrila medzi favoritky zjazdu, bola klasifikovaná až na 18. mieste. Za víťazkou zaostala o 2,49 s. Iba o niečo lepšie dopadla Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Zlatá medailistka zo super G netrafila správnu stopu najmä v druhej polovici pretekov a skončila šestnásta.

Sklamaná bola aj Češka Ester Ledecká, ktorá po veľkej chybe v druhej tretine trate neustála výjazd z jednej zo zákrut a prakticky sa zastavila. V súčte všetkých výkonov skončila až dvadsiata siedma s mankom 6.31 s. „Stlačilo ma to v kompresii a nedokázala som to skorigovať. Mala som celkom dobrú rýchlosť, ale nebola som v dobrej pozícii a neutála som to. Je to šport, také veci sa stávajú. Mrzí ma však, že kvôli mne ľudia vstávali o štvrtej ráno a ja som im nepredviedla nič krajšie,“ uviedla Ledecká, cituje ju portál iDNES.cz.