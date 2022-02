Shiffrinová nemá medailu ani zo super G, Ledecká bola od bronzu 13 stotín sekundy a Slovenky tesne pri sebe

Slzy šťastia ronila v piatok v ďalekej Číne Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Jedna z najlepších zjazdových lyžiarok ostatného desaťročia sa po prvý raz v kariére dočkala olympijskej zlatej medaily až ako tridsiatnička, keď v horskom stredisku Jen-ččching vyhrala superobrovský slalom.

Dosiaľ mala zo ZOH na konte len dve bronzové medaily zo zjazdu v Soči 2014 a obrovského slalomu spred niekoľkých dní v Pekingu 2022. Smola ju sprevádzala najmä v super G.

Aj bronz do Švajčiarska

V Soči 2014 aj Pjongčangu 2018 bola v tejto disciplíne klasifikovaná na štvrtom mieste. Teraz sa však švajčiarska blondínka dočkala. Gutová-Behramiová zdolala Rakúšanku Mirjam Puchnerovú o 22 stotín sekundy, bronz brala ďalšia Švajčiarka Michelle Gisinová s mankom 0,30 s.

„V cieli som bola nervóznejšia ako predtým na štarte. Nebola som stopercentne presvedčená o svojej jazde, chýbala tomu väčšia drzosť. Toto je olympiáda, treba dať do toho všetko a riskovať. Viacero pretekárok ma ešte mohlo predstihnúť, triasla som sa až do konca elitnej tridsiatky,“ uviedla Lara Gutová-Behramiová v jednej z prvých reakcii v cieli. Po chvíli rovnako úprimne dodala: „Snažím sa to už teraz užiť, ale myslím si, že mi to celé dôjde až po pár dňoch.“

Shiffrinová skončila deviata

Pri neúčasti Slovenky Petry Vlhovej prvýkrát na aktuálnej zimnej olympiáde dokončila preteky Američanka Mikaela Shiffrinová, skončila deviata s odstupom 79 stotín na víťazku.

Senzačná olympijská šampiónka spred štyroch rokov z Pjongčangu Češka Ester Ledecká opäť podala skvelý výkon, ale stačilo to na piate miesto. Od bronzu delilo dvojnásobnú olympijskú šampiónku zo snoubordkrosu 13 stotín sekundy.

„Na snouborďáčku nie zlý výsledok,“ usmiala sa Ledecká do kamery ČT Sport a pokračovala: „Bola som už druhá v cieli a nemala som sa s kým porovnávať. Myslela som si, že som bola celkom rýchla, ale potom ma začali predbiehať súperky… Na druhej strane som si to užila, zabávala sa a presne o to ide.“

Gutová-Behramiová miluje super G

Gutovú-Behramiovú v tejto sezóne sužovalo zranenie z decembrových pretekov v St. Moritzi a neskôr ju zastavilo aj ochorenie COVID-19. Vynechala celý súťažný mesiac, napriek tomu dokázala načasovať formu na jej vrchol. V super G je úradujúca majsterka sveta a víťazka 17 pretekov Svetového pohára.

Sadli jej aj podmienky na krátkej, ale rýchlej trati The Rock. „Milujem super G a táto zjazdovka sa veľmi neodlišovala od tých, na ktorých som už súťažila,“ dodala prvá švajčiarska víťazka v super G v histórii tejto disciplíny na ZOH, ktorá sa začala písať v roku 1988.

Jej bronzová krajanka Michelle Gisinová ukázala svoj typický široký úsmev, keď už bolo jasné, že zostane na medailovej priečke. Jej jagavá olympijská zbierka obsahuje už dva cenné kovy, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu bola zlatá v alpskej kombinácii.

„Nejde mi do hlavy, ako sa toto mohlo stať. Je to šialené, lebo pre chorobu som dlho poriadne nemohla trénovať. Počas olympijských hier v Tokiu mi bolo najhoršie. Pozerala som sa doma na telku a smútila. Keď som vyšla z domu, ani som nedokázala sama vyjsť do schodov. V duchu som uvažovala, či sa stihnem vrátiť na olympiádu a v akej budem forme. Dopadlo to prekrásne,“ komentovala Gisinová.

Puchnerová bez slov

Poriadne emócie prežívala aj strieborná Rakúšanka Puchnerová, ktorá získala medailu hneď vo svojej prvej olympijskej jazde v kariére.

„Nemám slová. Super G som vždy považovala za príliš ťažké preteky pre mňa, ale dnes som mala od začiatku dobrý pocit. Pomalšia som bola v strednej technickej časti, tam som zaostala za víťazkou. Som však šťastná, lebo pár rokov dozadu som nemala dobrý pocit z lyžovania. Po komplikovanej zlomenine nohy som sa cítila veľmi zle, bola som tesne pred koncom…“

Piatkový super G žien absolvovali aj dve slovenské reprezentantky. Petra Hromcová vo svojom olympijskom debute skončila na 38. priečke s mankom 6,60 s na víťazku. Rebeka Jančová skončila o miesto nižšie s výsledným časom o sedem stotín sekundy slabším. V cieli klasifikovali 42 pretekárok