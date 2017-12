Aktualizované: Shiffrinová ovládla slalom Svetového pohára v Lienzi, Vlhová skončila piata

aktualizované 28. decembra, 15:37

LIENZ 28. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Petra Vlhová skončila na piatom mieste vo štvrtkovom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Lienzi. Zvíťazila Američanka Mikaela Shiffrinová s náskokom 89 stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a 1,22 s pred Švédkou Fridou Hansdotterovou.

Až vo štvrtom slalome aktuálnej sezóny Svetového pohára Vlhová prvýkrát chýbala na pódiu pre tri najlepšie pretekárky. Po triumfe vo fínskom Levi, druhom mieste v americkom Killingtone a nedávnej druhej priečke v paralelnom slalome vo francúzskom Courcheveli sa 22-ročná Liptáčka tentoraz v Lienzi nedostala na stupne víťazov.

Shiffrinová sa vyrovnala Seizingerovej

Ambiciózna Slovenka vyhrala aj posledný slalom uplynulej zimy SP v americkom Aspene, čiže v pretekoch o krištáľové glóbusy ťahala šnúru štyroch pódiových umiestnení.

Vlhová napriek tomu zostala v slalomovom hodnotení SP na druhej priečke za Shiffrinovou, jej bodové manko však narástlo na 75 bodov. V celkovom priebežnom hodnotení SP je Vlhová štvrtá. Suverénna líderka Shiffrinová má náskok 391 bodov pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou, Vlhová zaostáva o 472 bodov.

Fenoménka svetového slalomu, ale momentálne aj celého Svetového pohára, Shiffrinová si pripísala 36. triumf v pretekoch SP v kariére a piaty v aktuálnej sezóne (2x slalom, 1x paralelný slalom a 1x obrovský slalom). Shiffrinová sa tým vyrovnala Nemke Katji Seizingerovej na 7. mieste historického rebríčka v počte víťazstiev v bojoch o krištáľové glóbusy. Na čele je Lindsey Vonnová so 78 víťazstvami.

„Bola to dnes poriadna výzva. V druhom kole nás čakala šialená jazda, bolo treba zapojiť rozum, aby som sa niektorými miestami vôbec dostala do cieľa. Zvládla som to však veľmi dobre,“ uviedla Mikaela Shiffrinová v prvej reakcii na webe laola1.at.

Vlhovej jazda na hranici rizika

Petra Vlhová vstúpila do štvrtého slalomu sezóny v pozícii dvojky hodnotenia disciplíny, červené číslo vedúcej ženy Svetového pohára mala Shiffrinová.

Ambiciózna Slovenka od úvodných sekúnd prvej jazdy zaostávala za Američankou a na prvom medzičase za ňou bola až o 64 stotín sekundy. V cieli bol jej odstup až 1,58 s a do 2. kola sa posunula zo štvrtého miesta v pozícii pretekárky útočiacej na pódium.

Druhé kolo postavil Vlhovej tréner Livio Magoni a bolo podobne nerytmické ako to prvé. Na prvom medzičase mala ešte 22-ročná Slovenka polsekundový náskok, ale v zlome do strmšej časti trate takmer zastala a spolu s ďalšou chybičkou v cieľovom „hangu“ jej to stačilo „iba“ na celkovú piatu priečku s mankom 1,82 s na víťazku.

Vlhovej výkon ovplyvnila aj postupne sa rozbíjajúca mäkká podložka, no najmä jej štýl jazdy na hranici rizika, na čo doplatila na nerovných miestach trate chybami. Pred dvoma rokmi bola v slalome v Lienzi tretia. V tradičnom rakúskom stredisku ešte ženy absolvujú v piatok obrovský slalom.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní

Lienz

Slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:43,87 min, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,89 s, 3. Frida Hansdotterová (Švéd.) +1,22, 4. Bernadette Schildová (Rak.) +1,77, 5. Petra Vlhová (SR) a Estelle Alphandová (Švéd.) obe +1,82, 7. Katharina Gallhuberová (Rak.) +2,01.

Poradie vo Svetovom pohári (po 13 z 39 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová USA) 821 bodov, 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 430, 3.Tina Weiratherová (Licht.) 374, 4. Petra Vlhová (SR) 349, 5. Michelle Gisinová (Švaj.) 323, 6.Tessa Worleyová (Fr.) 286.

Poradie v hodnotení slalomu SP (po 4 z 12 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 380 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 305, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 185, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) 181, 5. Denise Feierabendová (Švaj.) 126, 6. Bernadette Schildová (Rak.) 122.