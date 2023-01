Shiffrinová ťahá víťaznú sériu a v Záhrebe dosiahla ďalší triumf, za svoje úspechy vraj vďačí aj Vlhovej

Americká zjazdová lyžiarka Mikaela Shiffrinová potvrdila svoju formu aj v stredajšom slalome v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v chorvátskom Záhrebe, dosiahla piate víťazstvo za sebou a upevnila si post líderky SP aj disciplíny.

Predtým ovládla všetky tri štarty v rakúskom Semmeringu (2x obrovský slalom a raz slalom) aj super-G vo švajčiarskom St. Moritzi, v Záhrebe dosiahla už piate slalomové víťazstvo v kariére na Medveďom vŕšku.

Ďalší triumf mohla Američanka pridať už vo štvrtok podvečer opäť v Záhrebe, no organizátori pre nepriazeň počasia slalom zrušili. Počas víkendu sú na programe dva obrovské slalomy žien v slovinskej Kranjskej Gore.

Dotiahla sa na najlepších

Americká hviezda si pripísala už 81. triumf v seriáli, len jedno prvenstvo ju delí od ženského maxima krajanky Lindsey Vonnovej a päť víťazstiev od absolútneho rekordu Švéda Ingemara Stenmarka.

V celkovom poradí SP nazbierala Shiffrinová už 975 bodov a má náskok 389 bodov pred Slovenkou Petrou Vlhovou. V hodnotení disciplíny vedie so ziskom 525 bodov o 105 bodov pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou.

Vzdala hold Vlhovej

„Lyžovala som zrejme lepšie než kedykoľvek predtým. Som veľmi šťastná, užívala som si to a podala som svoj najlepší výkon v oboch kolách. Mám však pocit, že by som na tom nebola tak dobre, keby na mňa Petra tak netlačila v ostatných rokoch. Je veľmi silná a núti ma stále na sebe pracovať. Tieto podmienky boli pre mňa výzva, ale dnes to bola perfektná kombinácia môjho výkonu a vybavenia. Som vďačná za to, ako sa mi darí. Veziem sa na vlne a budem pokračovať, kým to pôjde,“ povedala Shiffrinová, ktorá ťahá tretiu najdlhšiu víťaznú sériu v SP medzi ženami.

Rekord drží Švajčiarka Vreni Schneider s 8 triumfami za sebou v sezóne 1988/1989, Nemka Katja Seizingerová uspela 6-krát v rade v roku 1977.

Kristoffersen vyhral s lyžami od Hirschera

Nór Henrik Kristoffersen sa v stredu dočkal prvého víťazstva v aktuálnej sezóne SP, stredajší triumf v slalome v nemeckom Garmisch-Partenkirchene bol jeho prvý v tejto disciplíne od februára 2022. Zároveň prvýkrát uspel s novou značkou lyží, ktorú založil jeho niekdajší dlhoročný rival Rakúšan Marcel Hirscher.

„Je to dobré prvé víťazstvo pre Van Deer-Red Bull. Nemôžem urobiť nič viac, dokážem ovplyvniť len môj výkon a nastavenie lyží. Je to veľmi dobrý pocit konečne zvíťaziť. Podmienky neboli až také zlé, zažil som horšie. Na štarte som bol pokojný. Podľa mňa som lyžoval s rozumom a bez zbytočného rizika,“ skonštatoval trojnásobný víťaz malého krištáľového glóbusu za slalom.

Kristoffersen zvíťazil na rozbitej trati s priepastným náskokom 1,22 s v súčte dvoch jázd pred Rakúšanom Manuelom Fellerom, tretí bol úradujúci olympijský víťaz v slalome Francúz Clément Noel (+1,46 s). Kristoffersen sa vďaka triumfu dostal na čelo poradia disciplíny, po troch slalomoch sezóny vedie s 220 bodmi a o 15 bodov pred Fellerom.

V celkovej klasifikácii SP je naďalej tretí so ziskom 485 bodov, jeho krajan Aleksander Aamodt Kilde má na druhom mieste 617 bodov a vedúci Švajčiar Marco Odermatt 946 bodov.