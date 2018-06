Video: Sídlo britskej vlády zdobí na počesť MS v Rusku okrem vlajky Spojeného kráľovstva aj tá anglická

LONDÝN 29. júna (WebNoviny.sk) – V hlavnom sídle britskej vlády na Downing Street 10 v Londýne okrem vlajky Spojeného kráľovstva v týchto dňoch výnimočne veje aj tá anglická, čiže symbol svätého Juraja – červený kríž v bielom poli.

Ide o výnimku počas stretnutí anglickej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Rusku. Britská premiérka Theresa Mayová o tom informovala v stredu počas parlamentnej rozpravy v Londýne. Na jej výzvu odpovedal medzi prvými sekretár pre záujmy Škótska David Mundell.

Vyjadril sa, že je potešený tým, že zo svojej „škótskej“ kancelárie uvidí pred sebou trepotať sa vlajku Anglicka. Zároveň vyjadril presvedčenie, že situácia sa zopakuje so škótskou vlajkou, ak Škóti postúpia na MS 2022 v Katare.

„Gratulujem Anglicku k postupu do osemfinále. Budeme povzbudzovať aj ostatné ministerstvá, aby urobili to isté. V tejto iniciatíve chcem pokračovať aj v budúcom roku počas majstrovstiev sveta vo futbale žien,“ uviedla britská premiérka Theresa Mayová, cituje ju portál denníka The Telegraph.

Tradične na budovách britských štátnych orgánov je osadená iba modro-červená vlajka Únie, ktorú okrem Anglicka tvoria aj Wales, Škótsko a Severné Írsko. Ani jedna z týchto krajín, ktoré majú právo samostatnej účasti vo futbalovej kvalifikácii, sa nedostala na záverečný turnaj MS 2018 do Ruska, práve s výnimkou Anglicka.

Angličania obsadili v tabuľke G-skupiny postupové druhé miesto so ziskom 6 bodov a skóre 8:3 z troch zápasov. Po triumfoch nad Tunisanmi (2:1) a Panamčanmi (6:1) podľahli na záver skupinových bojov Belgičanom (0:1). Súperom Anglicka v osemfinále bude Kolumbia.

10 Downing Street is proud to fly the flag and wish @England good luck tonight in their match against Belgium. #ENGBEL #WorldCup pic.twitter.com/DNscMGjlXO

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) June 28, 2018